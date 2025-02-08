Чемпіонат світу з біатлону-2025: розклад усіх гонок і де дивитися

Планетарна першість з біатлону триватиме від 12 до 23 лютого у швейцарському Ленцергайде.

Від 12 до 23 лютого у швейцарському Ленцергайде відбудеться чемпіонат світу з біатлону 2025 року.

До програми змагань планетарної першості увійшли змішана естафета, спринти, персьюти, індивідуальні гонки, синглмікст, класичні естафети та масстарти.

Чемпіонат світу традиційно вважається головним стартом біатлонного сезону. Йому передував чемпіонат Європи-2025 в італійському Мартел-валь-Мартелло, де збірна України, яка виступала без своїх лідерів Юлії Джими та Дмитра Підручного, не здобула медалей.

Наступний, сьомий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 заплановано на 6-9 березня в чеському Нове-Мєсто.

Розклад гонок чемпіонату світу з біатлону-2025

12 лютого

15:30 – Змішана естафета

14 лютого

16:05 – Спринт, 7.5 км, жінки

15 лютого

16:05 – Спринт, 10 км, чоловіки

16 лютого

13:05 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

16:05 – Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки

18 лютого

16:05 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

19 лютого

16:05 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

20 лютого

17:05 – Одиночна змішана естафета

22 лютого

13:05 – Естафета, 4х6 км, жінки

16:05 – Естафета, 4х7.5 км, чоловіки

23 лютого

14:45 – Масстарт, 12.5 км, жінки

17:05 – Масстарт, 15 км, чоловіки

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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