Чемпіонат світу з футболу-2022: хто транслюватиме турнір в Україні, де дивитися матчі

Мундіаль відбудеться від 20 листопада до 18 грудня в Катарі.

Менш ніж за місяць, 20 листопада, розпочнеться Чемпіонат світу з футболу 2022 року. Вперше в історії Мундіаль відбудеться на Близькому Сході – приймати матчі планетарної першості довірили Катару.

Українські уболівальники також матимуть змогу побачити всі поєдинки ЧС-2022. ТСН Проспорт розповідає, де можна буде дивитися трансляції матчів найважливішого світового форуму, перебуваючи на території України.

Чемпіонат світу-2022: де дивитися матчі в Україні

Чемпіонат світу-2022 з футболу в Україні транслюватимуть Суспільне та MEGOGO.

Суспільне покаже всі матчі турніру – 46 у прямому ефірі та 18 у запису. Медіасервіс MEGOGO надасть доступ до всіх прямих трансляцій.

Дивитися матчі на Суспільному можна буде: на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Полтава і т.д.). Також будуть доступні радіотрансляції в ефірі Радіо Промінь.

Крім показу поєдинків, на платформах Суспільного та MEGOGO виходитиме додатковий контент: огляди матчів, ексклюзивні матеріали з Катару, щоденні дайджести, інформаційно-аналітичні студії.

Нагадаємо, Чемпіонат світу-2022 триватиме до 18 грудня. У турнірі візьмуть участь 32 національні команди. Збірна України, на жаль, не змогла пробитися на Мундіаль. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

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