Чемпіонат світу з футболу-2022: хто вже вийшов до плейоф

Перелік збірних, які змогли подолати груповий етап планетарної першості в Катарі.

Від 20 листопада до 2 грудня триває груповий раунд чемпіонату світу-2022 з футболу, який відбувається в Катарі.

У фінальній частині Мундіалю беруть участь 32 національні збірні, які розподілені на 8 груп по чотири команди в кожній.

До плейоф вийдуть по дві найкращі команди кожного квартету.

До вашої уваги список збірних, які забезпечили собі участь у плейоф ЧС-2022.

ЗБІРНА ГРУПА МІСЦЕ ФРАНЦІЯ Група D БРАЗИЛІЯ Група G ПОРТУГАЛІЯ Група H

Фінальний поєдинок ЧС-2022 відбудеться 18 грудня на Національному стадіоні у Лусаїлі, що вміщує 80 тисяч глядачів.

Нагадаємо, чинним чемпіоном світу є збірна Франції. У фінальному матчі Мундіалю-2018 "триколірні" перемогли команду Хорватії з рахунком 4:2 . У "бронзовому" поєдинку попереднього ЧС бельгійці обіграли Англію - 2:0 .

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