Чемпіонат світу з футболу, зимова Олімпіада та Євробаскет: головні спортивні події 2022 року

Новий рік буде сповнений яскравих спортивних подій.

Новий 2022, як і минулий рік, подарує уболівальникам багато топових подій у світі спорту. Серед них, зокрема, зимові Олімпійські ігри та футбольний чемпіонат світу у Катарі, який уперше в історії відбудеться у зимовий період.

ТСН Проспорт зібрав список усіх найголовніших подій 2022 року.

Ралі Дакар

1 – 14 січня

У Саудівській Аравії у суботу, 1 січня, стартувало найскладніше ралі у світі під назвою "Дакар-2022". Цього разу на старт вийшли два українські екіпажі. Перший – Євген Ковалевич та Дмитро Циро – виступає у класі Т4, у якій змагаються 2-місні мотовседорожники. Другий – Сергій Малик та Любомир Шумаков – виступає у категорії Dakar Classic. Тут стартують автомобілі, випущені до 2000 року.

Чемпіонат Європи з гандболу серед чоловіків

13 – 30 січня

Континентальна першість серед чоловіків пройде одночасно у двох країнах – Угорщині та Словаччині. У турнірі приймуть 24 найкращі збірні Європи. Українська збірна виступить на турнірі у квартеті С. Суперниками "синьо-жовтих" стануть збірні Хорватії, Сербії, Франції.

Чемпіонат Європи з футзалу

19 січня – 6 лютого

Завершить перший місяць року континентальна першість з футзалу. У Нідерландах українці потрапили до однієї групи зі збірними господарів, Сербії та Португалії. Але завдання вийти в плей-офф – вирішуване.

Олімпійські ігри-2022

4 – 20 лютого

24-ті зимові Олімпійські ігри відбудуться під знаком геополітичної боротьби Китаю та США. Американці оголосили дипломатичний бойкот змаганням, до чого незабаром приєдналися ще 11 країн. Найвищі шанси на перемогу у загальному медальному заліку має Норвегія - коефіцієнт. Норвежці традиційно дуже сильні у зимових видах спорту, що лише довела Олімпіада у 2018 році (1-е місце та 14 золотих). Для України надії незмінні – біатлон та фрістайл.

Плей-оф кваліфікації ЧС-2022 з футболу

24 – 29 березня

Збірна України з футболу виконала своє головне завдання – вийти із відбіркової групи. 24 березня команди Олександра Петракова в гостях має зіграти зі збірною Шотландії, а у разі перемоги, 29-го – з переможцем пари Уельс - Австрія.

Чемпіонат світу з водних видів спорту

13 – 29 травня

На Олімпіаді-2020 українські синхроністки принесли нашій країні дві бронзові медалі. Пловець Михайло Романчук – срібло та бронзу. Тож чекаємо найкращих результатів і зі світової першості, яку також прийме Японія.

Ліга націй-2022

4 червня – 26 вересня

Влітку головним турнірном стане Ліга націй, де за результами жеребкування, суперниками українців за квартетом стануть збірні Ірландії, Шотландії та Вірменії. "Синьо-жовті" 4 червня розпочнуть турнір проти збірної Ірландії.

Чемпіонат світу з легкої атлетики

15 – 24 липня

Цей турнір мав відбутися ще влітку 2021 року, але був перенесений через коронавірус. Україна пережила непростий кінець року у цьому виді спорту — президент ФЛАУ Равіль Сафіуллін подав у відставку, а свої посади залишили віце-президент та генеральний секретар організації, але залишається однією з найкращих команд Європи. Бех-Романчук, Левченко та Магучих – наші головні сподівання на турнірі, але вистрілити можуть ще кілька українських спортсменів.

Кваліфікація єврокубків

19 – 20 липня

Цей сезон виявився вкрай невдалим для українських клубів, які втратили пряму путівку до Ліги чемпіонів, а отже, проходити кваліфікацію доведеться і чемпіону країни – третій раунд відбору розпочнеться 2-3 серпня, Ліги Європи – 4 серпня). Але розпочинати відбір у єврокубках представникам нашої країни доведеться з Ліги Конференцій (другий раунд якого стартує 19-20 липня).

Євробаскет-2022

1 – 18 вересня

Початок вересня ознаменується проведенням не менш важливого за інші турніри - баскетбольної континентальної першості. Чемпіонат Європи з баскетболу цього року приймуть чотири країни – Німеччина, Чехія, Італія та Грузія. Фінальний етап першості континенту пройде у Берліні. Україна чудово провела відбірковий турнір, вийшовши з першого місця свого квартету. У фінальній частині Євробаскету "синьо-жовті" на першому етапі змагатимуться зі збірними Хорватії, Греції, Великобританії, Італії, Естонії.

Чемпіонат Європи з гандболу серед жінок

4 – 20 листопада

Наразі до чемпіонату триває відбірковий турнір. Українкам вийти з групи буде складно: у суперницях у "синьо-жовтих" – олімпійські чемпіонки француженки, хорватки, що високо котируються в Європі, і міцна збірна Чехія. Але Хорватію українки вже обігравали, Франції – дали справжній бій, тож сподіваємось, що й у фінальну частину турніру наша збірна потрапить.

Чемпіонат світу з футболу

21 листопада – 18 грудня

Перший чемпіонат світу з футболу на Близькому Сході та перший ЧС у північній півкулі, який відбудеться не влітку. Закриття року обіцяє бути неймовірним! Сподіваємося, що Україна зможе отримати путівку на ЧС-2022.

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