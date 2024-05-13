Чемпіонат світу з хокею-2024: розклад і результати всіх матчів

До вашої уваги повний календар і результати світової першості з хокею, яка триває у Чехії.

10 травня у чеських Празі та Остраві стартував чемпіонат світу з хокею-2024 в елітному дивізіоні, який триватиме до 26 травня.

Це 87-ма в історії планетарна першість з хокею серед чоловічих команд. У турнірі беруть участь 16 збірних, розбитих на дві групи по вісім команд.

Група А: Фінляндія, Канада, Швейцарія, Чехія, Данія, Австрія, Норвегія, Велика Британія.

Група В: Швеція, Словаччина, Латвія, США, Казахстан, Німеччина, Франція, Польща.

До чвертьфіналу вийдуть по чотири найкращі збірні з кожної групи.

Команди, які посядуть останні місця у своїх групах, вилетять до Дивізіону IА. У наступному розіграші турніру їх замінять Угорщина та Словенія, які цього сезону здобули путівки до елітного дивізіону, посівши перше та друге місця в Дивізіоні IA.

Нагадаємо, ЧС-2023 в елітному дивізіоні виграла збірна Канади, яка у фіналі перемогла Німеччину. В матчі за "бронзу" Латвія обіграла США, вперше в історії завоювавши медалі світової першості з хокею.

Зазначимо, що на початку травня збірна України виграла ЧС-2024 з хокею у третьому за силою дивізіоні (ІВ) та здобула підвищення в класі. Наступного року "синьо-жовті" змагатимуться у другому за рангом дивізіоні (IA) світової першості.

Розклад і результати матчів ЧС-2024 з хокею

Груповий етап

П'ятниця, 10 травня

Швейцарія – Норвегія – 5:2

Словаччина – Німеччина – 4:6

Чехія – Фінляндія – 1:0 (Б)

Швеція – США – 5:2

Субота, 11 травня

Велика Британія – Канада – 2:4

Франція – Казахстан – 1:3

Австрія – Данія – 1:5

Польща – Латвія – 4:5 (ОТ)

Норвегія – Чехія – 3:6

США – Німеччина – 6:1

Неділя, 12 травня

Словаччина – Казахстан – 6:2

Фінляндія – Велика Британія – 8:0

Данія – Канада – 1:5

Латвія – Франція – 3:2 (ОТ)

Австрія – Швейцарія – 5:6

Швеція – Польща – 5:1

Понеділок, 13 травня

17:20 Норвегія – Фінляндія – 1:4

17:20 США – Словаччина – 4:5 (ОТ)

21:20 Німеччина – Швеція

21:20 Швейцарія – Чехія

Вівторок, 14 травня

17:20 Данія – Норвегія

17:20 Казахстан – Латвія

21:20 Канада – Австрія

21:20 Польща – Франція

Середа, 15 травня

17:20 Німеччина – Латвія

17:20 Чехія – Данія

21:20 Словаччина – Польща

21:20 Швейцарія – Велика Британія

Четвер, 16 травня

17:20 Казахстан – Швеція

17:20 Фінляндія – Австрія

21:20 Канада – Норвегія

21:20 США – Франція

П'ятниця, 17 травня

17:20 Велика Британія – Данія

17:20 Німеччина – Казахстан

21:20 Польща – США

21:20 Чехія – Австрія

Субота, 18 травня

13:20 Данія – Швейцарія

13:20 Латвія – Швеція

17:20 Канада – Фінляндія

17:20 Німеччина – Польща

21:20 Франція – Словаччина

21:20 Чехія – Велика Британія

Неділя, 19 травня

17:20 Норвегія – Австрія

17:20 США – Казахстан

21:20 Словаччина – Латвія

21:20 Швейцарія – Канада

Понеділок, 20 травня

17:20 Велика Британія – Норвегія

17:20 Швеція – Франція

21:20 Казахстан – Польща

21:20 Фінляндія – Данія

Вівторок, 21 травня

13:20 Австрія – Велика Британія

13:20 Франція – Німеччина

17:20 Канада – Чехія

17:20 Латвія – США

21:20 Фінляндія – Швейцарія

21:20 Швеція – Словаччина

Плейоф

1/4 фіналу

Четвер, 23 травня

17:15. 1A – 4B

17:15. 2A – 3B

21:15. 1B – 4A

21:15. 2B – 3A

1/2 фіналу

Субота, 25 травня

15:15. 1A/4B – 2A/3B

19:15. 1B/4A – 2B/3A

Неділя, 26 травня

Матч за 3-те місце

16:15. Той, хто програв у півфіналі 1 – Той, хто програв у півфіналі 2

Фінал

21:15. Переможець півфіналу 1 – Переможець півфіналу 2

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