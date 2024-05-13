Чемпіонат світу з хокею-2024: розклад і результати всіх матчів

До вашої уваги повний календар і результати світової першості з хокею, яка триває у Чехії.
10 травня у чеських Празі та Остраві стартував чемпіонат світу з хокею-2024 в елітному дивізіоні, який триватиме до 26 травня.
Це 87-ма в історії планетарна першість з хокею серед чоловічих команд. У турнірі беруть участь 16 збірних, розбитих на дві групи по вісім команд.
Група А: Фінляндія, Канада, Швейцарія, Чехія, Данія, Австрія, Норвегія, Велика Британія.
Група В: Швеція, Словаччина, Латвія, США, Казахстан, Німеччина, Франція, Польща.
До чвертьфіналу вийдуть по чотири найкращі збірні з кожної групи.
Команди, які посядуть останні місця у своїх групах, вилетять до Дивізіону IА. У наступному розіграші турніру їх замінять Угорщина та Словенія, які цього сезону здобули путівки до елітного дивізіону, посівши перше та друге місця в Дивізіоні IA.
Нагадаємо, ЧС-2023 в елітному дивізіоні виграла збірна Канади, яка у фіналі перемогла Німеччину. В матчі за "бронзу" Латвія обіграла США, вперше в історії завоювавши медалі світової першості з хокею.
Зазначимо, що на початку травня збірна України виграла ЧС-2024 з хокею у третьому за силою дивізіоні (ІВ) та здобула підвищення в класі. Наступного року "синьо-жовті" змагатимуться у другому за рангом дивізіоні (IA) світової першості.
Розклад і результати матчів ЧС-2024 з хокею
Груповий етап
П'ятниця, 10 травня
Швейцарія – Норвегія – 5:2
Словаччина – Німеччина – 4:6
Чехія – Фінляндія – 1:0 (Б)
Швеція – США – 5:2
Субота, 11 травня
Велика Британія – Канада – 2:4
Франція – Казахстан – 1:3
Австрія – Данія – 1:5
Польща – Латвія – 4:5 (ОТ)
Норвегія – Чехія – 3:6
США – Німеччина – 6:1
Неділя, 12 травня
Словаччина – Казахстан – 6:2
Фінляндія – Велика Британія – 8:0
Данія – Канада – 1:5
Латвія – Франція – 3:2 (ОТ)
Австрія – Швейцарія – 5:6
Швеція – Польща – 5:1
Понеділок, 13 травня
17:20 Норвегія – Фінляндія – 1:4
17:20 США – Словаччина – 4:5 (ОТ)
21:20 Німеччина – Швеція
21:20 Швейцарія – Чехія
Вівторок, 14 травня
17:20 Данія – Норвегія
17:20 Казахстан – Латвія
21:20 Канада – Австрія
21:20 Польща – Франція
Середа, 15 травня
17:20 Німеччина – Латвія
17:20 Чехія – Данія
21:20 Словаччина – Польща
21:20 Швейцарія – Велика Британія
Четвер, 16 травня
17:20 Казахстан – Швеція
17:20 Фінляндія – Австрія
21:20 Канада – Норвегія
21:20 США – Франція
П'ятниця, 17 травня
17:20 Велика Британія – Данія
17:20 Німеччина – Казахстан
21:20 Польща – США
21:20 Чехія – Австрія
Субота, 18 травня
13:20 Данія – Швейцарія
13:20 Латвія – Швеція
17:20 Канада – Фінляндія
17:20 Німеччина – Польща
21:20 Франція – Словаччина
21:20 Чехія – Велика Британія
Неділя, 19 травня
17:20 Норвегія – Австрія
17:20 США – Казахстан
21:20 Словаччина – Латвія
21:20 Швейцарія – Канада
Понеділок, 20 травня
17:20 Велика Британія – Норвегія
17:20 Швеція – Франція
21:20 Казахстан – Польща
21:20 Фінляндія – Данія
Вівторок, 21 травня
13:20 Австрія – Велика Британія
13:20 Франція – Німеччина
17:20 Канада – Чехія
17:20 Латвія – США
21:20 Фінляндія – Швейцарія
21:20 Швеція – Словаччина
Плейоф
1/4 фіналу
Четвер, 23 травня
17:15. 1A – 4B
17:15. 2A – 3B
21:15. 1B – 4A
21:15. 2B – 3A
1/2 фіналу
Субота, 25 травня
15:15. 1A/4B – 2A/3B
19:15. 1B/4A – 2B/3A
Неділя, 26 травня
Матч за 3-те місце
16:15. Той, хто програв у півфіналі 1 – Той, хто програв у півфіналі 2
Фінал
21:15. Переможець півфіналу 1 – Переможець півфіналу 2
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