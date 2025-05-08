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Чемпіонат світу з хокею-2025: розклад і результати всіх матчів
Повний календар і результати планетарної першості з хокею в елітному дивізіоні.
Від 9 до 25 травня у Швеції та Данії відбудеться чемпіонат світу з хокею 2025 року в елітному дивізіоні.
Це 88-ма в історії планетарна першість з хокею серед чоловічих команд. У турнірі беруть участь 16 збірних, розбитих на дві групи по вісім команд.
Збірні Росії та Білорусі не допустили до участі у ЧС-2025 з хокею через загарбницьку війну РФ проти України.
Група А: Канада, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія, Австрія, Франція, Словенія.
Група В: Чехія, Швейцарія, США, Німеччина, Данія, Норвегія, Казахстан, Угорщина.
До чвертьфіналу вийдуть по чотири найкращі збірні з кожної групи.
Команди, які посядуть останні місця у своїх групах, вилетять до Дивізіону IА. У наступному розіграші турніру їх замінять Велика Британія та Італія, які цього року здобули путівки до елітного дивізіону, посівши перше та друге місця у Дивізіоні IA.
Додамо, що ЧС-2024 в елітному дивізіоні виграла збірна Чехії, яка у фіналі домашнього турніру здолала Швейцарію. В матчі за "бронзу" Швеція обіграла Канаду.
Зазначимо, що цієї весни збірна України виступила на ЧС-2025 з хокею у другому за силою дивізіоні (ІА). "Синьо-жовті" були близькими до першого за 18 років виходу до еліти, але у вирішальному останньому матчі програли Японії та в підсумку не зуміли підвищитися у класі.
Розклад і результати матчів ЧС-2025 з хокею
Груповий етап
П'ятниця, 9 травня
17:20 Австрія – Фінляндія
17:20 Швейцарія – Чехія
21:20 Данія – США
21:20 Швеція – Словаччина
Субота, 10 травня
13:20 Норвегія – Казахстан
13:20 Словенія – Канада
17:20 Німеччина – Угорщина
17:20 Швеція – Австрія
21:20 Данія – Швейцарія
21:20 Франція – Латвія
Неділя, 11 травня
13:20 Словаччина – Словенія
13:20 США – Угорщина
17:20 Латвія – Канада
17:20 Німеччина – Казахстан
21:20 Норвегія – Чехія
21:20 Фінляндія – Франція
Понеділок, 12 травня
17:20 Австрія – Словаччина
17:20 США – Швейцарія
21:20 Фінляндія – Швеція
21:20 Чехія – Данія
Вівторок, 13 травня
17:20 Норвегія – Німеччина
17:20 Словенія – Латвія
21:20 Казахстан – Угорщина
21:20 Канада – Франція
Середа, 14 травня
17:20 Словаччина – Франція
17:20 США – Норвегія
21:20 Казахстан – Данія
21:20 Латвія – Швеція
Четвер, 15 травня
17:20 Фінляндія – Словенія
17:20 Швейцарія – Німеччина
21:20 Канада – Австрія
21:20 Чехія – Угорщина
П'ятниця, 16 травня
17:20 Австрія – Франція
17:20 Угорщина – Данія
21:20 Швейцарія – Норвегія
21:20 Швеція – Словенія
Субота, 17 травня
13:20 США – Німеччина
13:20 Фінляндія – Латвія
17:20 Франція – Швеція
17:20 Чехія – Казахстан
21:20 Данія – Норвегія
21:20 Канада – Словаччина
Неділя, 18 травня
17:20 Казахстан – США
17:20 Словенія – Австрія
21:20 Словаччина – Латвія
21:20 Угорщина – Швейцарія
Понеділок, 19 травня
17:20 Німеччина – Чехія
17:20 Франція – Словенія
21:20 Канада – Фінляндія
21:20 Угорщина – Норвегія
Вівторок, 20 травня
13:20 Латвія – Австрія
13:20 Швейцарія – Казахстан
17:20 Словаччина – Фінляндія
17:20 Чехія – США
21:20 Німеччина – Данія
21:20 Швеція – Канада
Плейоф
1/4 фіналу
Четвер, 22 травня
1/2 фіналу
Субота, 24 травня
Матч за 3-те місце
Неділя, 25 травня
Фінал
Неділя, 25 травня