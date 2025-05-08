Чемпіонат світу з хокею-2025: розклад і результати всіх матчів

Чемпіонат світу з хокею-2025: розклад і результати матчів / © Associated Press

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Від 9 до 25 травня у Швеції та Данії відбудеться чемпіонат світу з хокею 2025 року в елітному дивізіоні.

Це 88-ма в історії планетарна першість з хокею серед чоловічих команд. У турнірі беруть участь 16 збірних, розбитих на дві групи по вісім команд.

Збірні Росії та Білорусі не допустили до участі у ЧС-2025 з хокею через загарбницьку війну РФ проти України.

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Група А: Канада, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія, Австрія, Франція, Словенія.

Група В: Чехія, Швейцарія, США, Німеччина, Данія, Норвегія, Казахстан, Угорщина.

До чвертьфіналу вийдуть по чотири найкращі збірні з кожної групи.

Команди, які посядуть останні місця у своїх групах, вилетять до Дивізіону IА. У наступному розіграші турніру їх замінять Велика Британія та Італія, які цього року здобули путівки до елітного дивізіону, посівши перше та друге місця у Дивізіоні IA.

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Додамо, що ЧС-2024 в елітному дивізіоні виграла збірна Чехії, яка у фіналі домашнього турніру здолала Швейцарію. В матчі за "бронзу" Швеція обіграла Канаду.

Зазначимо, що цієї весни збірна України виступила на ЧС-2025 з хокею у другому за силою дивізіоні (ІА). "Синьо-жовті" були близькими до першого за 18 років виходу до еліти, але у вирішальному останньому матчі програли Японії та в підсумку не зуміли підвищитися у класі.

Розклад і результати матчів ЧС-2025 з хокею

Груповий етап

П'ятниця, 9 травня

17:20 Австрія – Фінляндія

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17:20 Швейцарія – Чехія

21:20 Данія – США

21:20 Швеція – Словаччина

Субота, 10 травня

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13:20 Норвегія – Казахстан

13:20 Словенія – Канада

17:20 Німеччина – Угорщина

17:20 Швеція – Австрія

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21:20 Данія – Швейцарія

21:20 Франція – Латвія

Неділя, 11 травня

13:20 Словаччина – Словенія

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13:20 США – Угорщина

17:20 Латвія – Канада

17:20 Німеччина – Казахстан

21:20 Норвегія – Чехія

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21:20 Фінляндія – Франція

Понеділок, 12 травня

17:20 Австрія – Словаччина

17:20 США – Швейцарія

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21:20 Фінляндія – Швеція

21:20 Чехія – Данія

Вівторок, 13 травня

17:20 Норвегія – Німеччина

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17:20 Словенія – Латвія

21:20 Казахстан – Угорщина

21:20 Канада – Франція

Середа, 14 травня

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17:20 Словаччина – Франція

17:20 США – Норвегія

21:20 Казахстан – Данія

21:20 Латвія – Швеція

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Четвер, 15 травня

17:20 Фінляндія – Словенія

17:20 Швейцарія – Німеччина

21:20 Канада – Австрія

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21:20 Чехія – Угорщина

П'ятниця, 16 травня

17:20 Австрія – Франція

17:20 Угорщина – Данія

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21:20 Швейцарія – Норвегія

21:20 Швеція – Словенія

Субота, 17 травня

13:20 США – Німеччина

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13:20 Фінляндія – Латвія

17:20 Франція – Швеція

17:20 Чехія – Казахстан

21:20 Данія – Норвегія

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21:20 Канада – Словаччина

Неділя, 18 травня

17:20 Казахстан – США

17:20 Словенія – Австрія

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21:20 Словаччина – Латвія

21:20 Угорщина – Швейцарія

Понеділок, 19 травня

17:20 Німеччина – Чехія

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17:20 Франція – Словенія

21:20 Канада – Фінляндія

21:20 Угорщина – Норвегія

Вівторок, 20 травня

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13:20 Латвія – Австрія

13:20 Швейцарія – Казахстан

17:20 Словаччина – Фінляндія

17:20 Чехія – США

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21:20 Німеччина – Данія

21:20 Швеція – Канада

Плейоф

1/4 фіналу

Четвер, 22 травня

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1/2 фіналу

Субота, 24 травня

Матч за 3-те місце

Неділя, 25 травня

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Фінал

Неділя, 25 травня