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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
1 хв

Чемпіонат світу з Сокки 2026 — матчі збірної України ексклюзивно на Київстар ТБ Актуально

З 28 серпня до 6 вересня в Німеччині відбудеться Чемпіонат світу з Сокки 2026 — різновиду футболу у форматі 6×6. Найкращі збірні світу змагатимуться за звання чемпіона, серед них — Україна, Бразилія, Казахстан, Польща, Хорватія, Німеччина, Франція та Аргентина.

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Чемпіонат світу з Сокки 2026 — матчі збірної України ексклюзивно на Київстар ТБ

Київстар ТБ ексклюзивно покаже 42 найкращі матчі турніру, зокрема всі поєдинки збірної України. Обрані матчі також будуть доступні на YouTube-каналі Київстар ТБ Спорт.

Матчі транслюватимуться в HD-якості з українськими коментарями.

Перегляд доступний за підпискою в усіх платних пакетах Київстар ТБ для користувачів незалежно від мобільного оператора чи інтернет-провайдера. Абоненти Київстар із Суперсилою Київстар ТБ можуть дивитися матчі без додаткової оплати.

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