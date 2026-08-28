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- Проспорт
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Чемпіонат світу з Сокки 2026 — матчі збірної України ексклюзивно на Київстар ТБ Актуально
З 28 серпня до 6 вересня в Німеччині відбудеться Чемпіонат світу з Сокки 2026 — різновиду футболу у форматі 6×6. Найкращі збірні світу змагатимуться за звання чемпіона, серед них — Україна, Бразилія, Казахстан, Польща, Хорватія, Німеччина, Франція та Аргентина.
Київстар ТБ ексклюзивно покаже 42 найкращі матчі турніру, зокрема всі поєдинки збірної України. Обрані матчі також будуть доступні на YouTube-каналі Київстар ТБ Спорт.
Матчі транслюватимуться в HD-якості з українськими коментарями.
Перегляд доступний за підпискою в усіх платних пакетах Київстар ТБ для користувачів незалежно від мобільного оператора чи інтернет-провайдера. Абоненти Київстар із Суперсилою Київстар ТБ можуть дивитися матчі без додаткової оплати.