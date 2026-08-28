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Київстар ТБ ексклюзивно покаже 42 найкращі матчі турніру, зокрема всі поєдинки збірної України. Обрані матчі також будуть доступні на YouTube-каналі Київстар ТБ Спорт.

Матчі транслюватимуться в HD-якості з українськими коментарями.

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Перегляд доступний за підпискою в усіх платних пакетах Київстар ТБ для користувачів незалежно від мобільного оператора чи інтернет-провайдера. Абоненти Київстар із Суперсилою Київстар ТБ можуть дивитися матчі без додаткової оплати.

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