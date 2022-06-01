Чемпіонат України з футзалу завершений достроково без визначення призерів

Асоціація футзалу України провела зустріч за участю керівництва, на якій було вирішено достроково завершити сезон Екстраліги 2021/22 у зв’язку з повномашстабним вторгненням Росії.

Чемпіонат завершено без визначення призерів, а турнірну таблицю зафіксовано остаточною на момент 24 лютого.

Про це повідомляє Асоціація футзалу України у Facebook.

В єврокубки від України буде делеговано херсонський "Продексім" (прим. у Лізі чемпіонів – "Херсон"), який на момент завершення чемпіонату посідав першу сходинку у турнірній таблиці.

Також у зв’язку з ухваленням Міністерством молоді та спорту України рішення щодо дозволу проведення офіційних змагань у певних місцевостях, які внесені до єдиного плану-календаря міністерства, АФУ запропонувала командам провести Кубок ліги у серпні (за участі команд Екстра та Першої ліг).

Окрім того, відзначимо, що як і зазвичай, старт сезону 2022/2023 запланований на кінець серпня-початок вересня (за можливості його розпочати). Консультації та обговорення щодо його формату розпочнуться у липні. Тоді ж будуть визначені й дата та місце проведення Фіналу Восьми Кубка України сезону 2021/2022.

Читайте також:

Українські легкоатлетки розділили п'єдестал пошани на турнірі Континентального туру в Чехії

Українка стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики

Україна виборола "срібло" чемпіонату Європи U-23 з фехтування