Два українські біатлоністи фінішували у топ-20 "індивідуалки" на континентальній першості.

У середу, 24 січня, у словацькому Брезно-Осрблі розпочався чемпіонат Європи з біатлону-2024. Програму змагань відкрила чоловіча індивідуальна гонка.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністів: Тарас Лесюк, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко та Дмитро Грущак.

Найкращий результат серед українців показав Дудченко, який посів 12-те місце. До топ-20 також потрапив Мандзин, який став 16-м.

Увесь п'єдестал розділили норвезькі біатлоністи. Чемпіоном Європи в індивідуальній гонці став Вебйорн Соерум, "срібло" виграв Йоган Ботн, а "бронзу" – Мартін Ульдаль.

Чемпіонат Європи з біатлону-2024: результати чоловічої індивідуальної гонки

1. Вебйорн Соерум (Норвегія, 0+0+0+0) 51:32.7

2. Йоган Ботн (Норвегія, 2+0+0+0) +1:09.7

3. Мартін Ульдаль (Норвегія, 0+0+0+1) +1:44.9

4. Мартін Невланд (Норвегія, 1+0+0+0)

5. Ісак Фрей (Норвегія, 0+0+0+1) +2:13.1

6. Вінсент Боначчі (США, 0+0+0+0) +2:27.9

...

12. Антон Дудченко (Україна, 1+0+0+0) +3:54.3

16. Віталій Мандзин (Україна, 0+1+0+1) +4:38.4

34. Артем Тищенко (Україна, 1+0+1+0) +6:46.5

58. Тарас Лесюк (Україна, 1+1+1+2) +8:20.8

73. Дмитро Грущак (Україна, 1+0+2+1) +9:34.6

Додамо, що 24 січня на континентальній першості з біатлону також відбудеться жіноча індивідуальна гонка, в якій від України бігтимуть Любов Кип'яченкова, Анна Кривонос, Олександра Меркушина та Олена Городна. Старт – о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, чемпіонат Європи з біатлону є підготовкою до головного старту сезону – чемпіонату світу-2024, який від 7 до 18 лютого прийматиме чеське Нове-Мєсто.

Читайте також:

Чемпіонат Європи з біатлону-2024: розклад усіх гонок і де дивитися

Кубок світу з біатлону: результати жіночого масстарту на етапі в Антгольці

Кубок світу з біатлону: результати чоловічого масстарту на етапі в Антгольці