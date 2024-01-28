Збірна України посіла дев'яте місце в класичній змішаній естафеті на континентальній першості з біатлону.

У неділю, 28 січня, в заключний день чемпіонату Європи з біатлону 2024 року в словацькому Брезно-Осрблі відбулася класична змішана естафета.

За українську збірну в гонці бігли Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Христина Дмитренко та Анастасія Меркушина. Фінішу наша команда дісталася дев'ятою .

На стартовому етапі Мандзин використав лише один додатковий патрон на стрільбі та передав естафету на четвертому місці.

На другому етапі Підручний двічі схибив на стрільбі лежачи, а на стійці не зумів закрити всі мішені та вирушив на одне штрафне коло, внаслідок чого передав естафету восьмим.

На третьому етапі Дмитренко ідеально стріляла лежачи та використала один додатковий патрон на стійці, передала естафету сьомою.

На останньому етапі Меркушина провалила стрільбу лежачи, пішовши на три штрафні кола. На вогневому рубежі стоячи вона використала два додаткові патрони й у підсумку "привезла" збірну України на дев'яте місце.

"Золото" чемпіонату Європи з біатлону в класичній змішаній естафеті здобула команда Норвегії. "Срібло" виграла Франція, а "бронзу" – Італія.

Чемпіонат Європи з біатлону-2024: результати класичної змішаної естафети

1. Норвегія (1+7) 1:04:23.3

2. Франція (1+7) +14.6

3. Італія (0+5) +53.8

4. Швеція (2+15) +1:42.2

5. Німеччина (2+10) +2:37.6

6. Австрія (2+15) +2:54.6

...

9. Україна (4+12) +4:16.2

Завершиться Євро-2024 з біатлону одиночною змішаною естафетою, в якій Україну представить дует Антон Дудченко – Олена Городна. Ця гонка також відбудеться 28 січня, початок – о 15:00 за київським часом.

Додамо, що у скарбничці збірної України поки що одна медаль ЧЄ-2024 з біатлону. Христина Дмитренко завоювала "бронзу" в спринті.

Зазначимо, що чемпіонат Європи з біатлону є підготовкою до головного старту сезону – чемпіонату світу-2024, який від 7 до 18 лютого прийматиме чеське Нове-Мєсто.

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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