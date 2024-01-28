Збірна України в останній гонці континентальної першості з біатлону посіла восьме місце.
У неділю, 28 січня, чемпіонат Європи з біатлону 2024 року в словацькому Брезно-Осрблі закінчився одиночною змішаною естафетою.
Українську збірну в заключній гонці континентальної першості представляв дует Антон Дудченко – Анна Кривонос.
До слова, спочатку планувалося, що синглмікст побіжить Олена Городна, але з невідомих причин в останній момент перед стартом її замінила Кривонос. Фінішували "синьо-жовті" на восьмій позиції.
Виграла одиночну змішану естафету Швеція. Другою стала Норвегія, а замкнула трійку призерів Австрія.
Чемпіонат Європи з біатлону-2024: результати одиночної змішаної естафети
1. Швеція (0+6) 41:50.1
2. Норвегія (1+14) +13.9
3. Австрія (0+9) +43.9
4. Молдова (0+6) +45.4
5. Італія (0+10) +51.6
6. Швейцарія (1+10) +1:20.1
7. Німеччина (1+9) +1:27.0
8. Україна (0+7) +1:27.9
Таким чином, збірна України завершила Євро-2024 з біатлону з одною медаллю – Христина Дмитренко завоювала "бронзу" в спринті.
Зазначимо, що чемпіонат Європи з біатлону був підготовкою до головного старту сезону – чемпіонату світу-2024, який від 7 до 18 лютого прийматиме чеське Нове-Мєсто.
Що стосується Кубка світу з біатлону-2023/24, то змагання поновляться наприкінці лютого. Сьомий етап сезону прийматиме 29 лютого – 3 березня норвезький Голменколлен.
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