Збірна України в останній гонці континентальної першості з біатлону посіла восьме місце.

У неділю, 28 січня, чемпіонат Європи з біатлону 2024 року в словацькому Брезно-Осрблі закінчився одиночною змішаною естафетою.

Українську збірну в заключній гонці континентальної першості представляв дует Антон Дудченко – Анна Кривонос.

До слова, спочатку планувалося, що синглмікст побіжить Олена Городна, але з невідомих причин в останній момент перед стартом її замінила Кривонос. Фінішували "синьо-жовті" на восьмій позиції .

Виграла одиночну змішану естафету Швеція. Другою стала Норвегія, а замкнула трійку призерів Австрія.

Чемпіонат Європи з біатлону-2024: результати одиночної змішаної естафети

1. Швеція (0+6) 41:50.1

2. Норвегія (1+14) +13.9

3. Австрія (0+9) +43.9

4. Молдова (0+6) +45.4

5. Італія (0+10) +51.6

6. Швейцарія (1+10) +1:20.1

7. Німеччина (1+9) +1:27.0

8. Україна (0+7) +1:27.9

Таким чином, збірна України завершила Євро-2024 з біатлону з одною медаллю – Христина Дмитренко завоювала "бронзу" в спринті.

Зазначимо, що чемпіонат Європи з біатлону був підготовкою до головного старту сезону – чемпіонату світу-2024, який від 7 до 18 лютого прийматиме чеське Нове-Мєсто.

Що стосується Кубка світу з біатлону-2023/24, то змагання поновляться наприкінці лютого. Сьомий етап сезону прийматиме 29 лютого – 3 березня норвезький Голменколлен.

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