У середу, 24 січня, на чемпіонаті Європи з біатлону-2024 у словацькому Брезно-Осрблі відбулася жіноча індивідуальна гонка.

Україну в ній представляли чотири біатлоністки: Любов Кип'яченкова, Анна Кривонос, Олександра Меркушина та Олена Городна.

Найкращою серед українок в "індивідуалці" стала Олександра Меркушина, яка посіла 18-те місце. До топ-30 також увійшла Кривонос – 26-та позиція.

Виграла індивідуальну гонку норвежка Марен Кіркейде. Срібною призеркою ЧЄ стала Аліна Стремоус з Молдови, а "бронзу" здобула словачка Ема Капустова.

Чемпіонат Європи з біатлону-2024: результати жіночої індивідуальної гонки

1. Марен Кіркейде (Норвегія, 0+0+0+0) 41:26.2 хвилини

2. Аліна Стремоус (Молдова, 0+0+0+0) +46.5

3. Ема Капустова (Словаччина, 0+0+0+0) +59.1

4. Іда Лієн (Норвегія, 1+0+0+2) +2:03.4

5. Маріон Візензартер (Німеччина, 0+0+1+0) +2:04.8

6. Анні Лінд (Швеція, 0+0+0+0) +2:10.4

...

18. Олександра Меркушина (Україна, 0+1+0+0) +3:14.3

26. Анна Кривонос (Україна, 0+1+0+1) +3:55.0

49. Олена Городна (Україна, 0+1+0+3) +6:34.2

61. Любов Кип'яченкова (Україна, 0+1+1+3) +7:47.0

Додамо, що 24 січня на континентальній першості з біатлону також відбулася чоловіча індивідуальна гонка, яку виграв норвежець Вебйорн Соерум. Найкращий результат серед українців показав Антон Дудченко, який посів 12-те місце.

Наступні гонки чемпіонату Європи з біатлону заплановано на п'ятницю, 26 січня. Це будуть чоловічий та жіночий спринти.

Зазначимо, що чемпіонат Європи з біатлону є підготовкою до головного старту сезону – чемпіонату світу-2024, який від 7 до 18 лютого прийматиме чеське Нове-Мєсто.

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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