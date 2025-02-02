Збірна України завалила останню стрільбу та посіла у підсумку восьме місце.
У неділю, 2 лютого, чемпіонат Європи з біатлону-2025 в італійському Мартел-валь-Мартелло завершився чоловічою естафетою.
За збірну України в ній бігли Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко і Тарас Лесюк. "Синьо-жовті" фінішували на восьмому місці.
На першому етапі Тищенко чисто стріляв лежачи і після вогневого рубежу був на другій позиції. Завдяки бездоганній стрільбі стоячи Артем вивів українську збірну на перше місце, але передав естафету вже четвертим з відставанням 16,7 секунди від лідера.
На другому етапі Мандзин після ідеальної стрільби лежачи посідав другу сходинку. Стійку Віталій пройшов з одним додатковим патроном і залишив вогневий рубіж на другому місці, а естафету передав третім з відставанням 1.06,4 хвилини від лідера.
На третьому етапі Дудченко використав по два додаткові патрони на обох вогневих рубежах і тримався на третій позиції, а передав естафету четвертим з відставанням 2.22,2 хвилини від лідера – Норвегії й лише 20 секунд від другого місця – Франції.
На четвертому етапі Лесюк використав три додаткові патрони на стрільбі лежачи, ледь уникнувши штрафного кола, зберігши четверту позицію. Зі стійкою Тарас не впорався, пішовши на два штрафні кола, з яких повернувся на восьмій позиції.
Виграла чоловічу етафету команда Норвегії. "Срібло" здобула Німеччина, а "бронзу" виборола Франція.
Чемпіонат Європи з біатлону-2025: результати чоловічої естафети
1. Норвегія (0+1) 1:16:00
2. Німеччина (1+12) +2:06.9
3. Франція (2+17) +2:36.2
4. Італія (1+7) +3:10.2
5. Швеція (1+21) +3:40.3
6. Болгарія (1+14) +3:55.7
...
8. Україна (2+11) +4:17.6
Зазначимо, що сьогодні на континентальній першості з біатлону також відбулася жіноча естафета, в якій збірна України фінішувала на восьмій позиції.
Таким чином, українська команда закінчила чемпіонат Європи з біатлону-2025 без медалей.
Чемпіонат Європи передував головному старту біатлонного сезону – чемпіонату світу, який від 12 до 23 лютого відбудеться у швейцарському Ленцергайде.
Наступний, сьомий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 заплановано на 6-9 березня в чеському Нове-Мєсто.
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