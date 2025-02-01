Найкращий результат серед українців показав Артем Тищенко.
У суботу, 1 лютого, чемпіонат Європи з біатлону-2025 в італійському Мартел-валь-Мартелло продовжився чоловічою гонкою переслідування.
Україну в ній представляли чотири біатлоністи: Артем Тищенко (стартував 20-м за підсумками спринту), Богдан Цимбал (34-м), Руслан Ткаленко (42-м) і Денис Насико (59-м).
Найкращий результат серед українців показав Тищенко, який з чистою стрільбою фінішував 25-м.
Чемпіоном Європи з біатлону в персьюті став італієць Патрік Браунгофер. Компанію на п'єдесталі йому склали норвежці: "срібло" здобув Ісак Фрей, а "бронзу" взяв Сверре Аспенс.
Чемпіонат Європи з біатлону-2025: результати чоловічої гонки переслідування
1. Патрік Браунгофер (Італія, 0+0+0+0) 34:27.2
2. Ісак Фрей (Норвегія, 0+0+2+0) +22.7
3. Сверре Аспенс (Норвегія, 1+0+1+2) +37.5
4. Зіверт Баккен (Норвегія, 1+0+1+1) +46.3
5. Джакопо Леонезіо (Італія, 0+0+0+0) +1:14.3
6. Оскар Ломбардо (Франція, 1+1+2+2) +1:18.5
...
25. Артем Тищенко (Україна, 0+0+0+0) +2:36.7
35. Руслан Ткаленко (Україна, 0+0+1+1) +3:22.8
43. Богдан Цимбал (Україна, 0+0+1+1) +4:22.1
55. Денис Насико (Україна, 1+2+2+3) +6:36.7
Раніше сьогодні на ЧЄ-2025 з біатлону також відбулася жіноча гонка переслідування, де найкращий результат серед українок показала Олександра Меркушина, яка фінішувала 18-ю.
Завершиться чемпіонат Європи з біатлону в неділю, 2 лютого, класичними естафетами.
Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону
На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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