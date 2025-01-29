У середу, 29 січня, в перший змагальний день чемпіонату Європи з біатлону-2025 в італійському Мартел-валь-Мартелло відбулася чоловіча індивідуальна гонка.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністів: Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Денис Насико і Роман Боровик.

Найкращий результат серед українців показав Тищенко, який з чистою стрільбою посів 15-те місце.

Чемпіоном Європи з біатлону в індивідуальній гонці став норвежець Ісак Фрей. "Срібло" виборов австрієць Фредрік Меглбахер, а "бронзу" – швед Еміль Ніквіст.

Чемпіонат Європи з біатлону-2025: результати чоловічої індивідуальної гонки

1. Ісак Фрей (Норвегія, 1+1+0+0) 54:10.7

2. Фредрік Меглбахер (Австрія, 0+0+0+1) +31.7

3. Еміль Ніквіст (Швеція, 0+0+0+1) +47.2

4. Ветле Шостад Крістіанесен (Норвегія, 1+0+0+1) +1:16.7

5. Йоган-Олаф Ботн (Норвегія, 1+1+0+0) +1:19.9

6. Патрік Браунгофер (Італія, 1+1+0+1) +1:20.4

...

15. Артем Тищенко (Україна, 0+0+0+0) +2:19.8

22. Денис Насико (Україна, 1+1+0+0) +2:54.2

23. Руслан Ткаленко (Україна, 1+0+1+0) +3:01.3

38. Богдан Цимбал (Україна, 2+0+1+0) +4:22.9

41. Роман Боровик (Україна, 0+1+2+0) +4:43.8

Додамо, що сьогодні континентальна першість з біатлону стартувала жіночою індивідуальною гонкою, де найкращий результат серед українок показала Лілія Стеблина, яка фінішувала 18-ю.

Наступні гонки ЧЄ-2025 з біатлону – жіночий та чоловічий спринти – відбудуться у п'ятницю, 31 січня.

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Читайте також:

Чемпіонат Європи з біатлону-2025: розклад усіх гонок і де дивитися

Підручний достроково відібрався до масстарту чемпіонату світу-2025 з біатлону

Ще один титулований норвезький біатлоніст оголосив про завершення кар'єри