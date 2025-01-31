У п'ятницю, 31 січня, чемпіонат Європи з біатлону-2025 в італійському Мартел-валь-Мартелло продовжився жіночою спринтеською гонкою.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністок: Анастасія Меркушина, Дарина Чалик, Олександра Меркушина, Лілія Стеблина і Анна Кривонос.

Найкращий результат серед українок показала Олександра Меркушина, яка з ідеальною стрільбою фінішувала на 12-му місці.

До топ-40 потрапили ще дві українки: Анастасія Меркушина (21-ша) та Лілія Стеблина (32-га). Анна Кривонос після п'яти хиб знялася з гонки та не фінішувала.

Чемпіонкою Європи з біатлону в спринті стала шведка Анна-Карін Гайденберг. "Срібло" виграла француженка Амандін Менжен, а "бронзу" здобула латвійка Байба Бендіка.

Чемпіонат Європи з біатлону-2025: результати жіночого спринту

1. Анна-Карін Гайденберг (Швеція, 0+0) 21:43.1

2. Амандін Менжен (Франція, 1+0) +49.3

3. Байба Бендіка (Латвія, 0+2) +49.4

4. Марте Йогансен (Норвегія, 0+0) +50.9

5. Софі Шово (Франція, 0+2) +54.9

6. Сірі Скар (Норвегія, 1+0) +55.5

...

12. Олександра Меркушина (Україна, 0+0) +1:19.4

21. Анастасія Меркушина (Україна, 0+1) +1:46.2

32. Лілія Стеблина (Україна, 0+1) +2:08.4

55. Дарина Чалик (Україна, 2+2) +2:50.1

Анна Кривонос (Україна, 1+4) – не фінішувала

Додамо, що сьогодні на ЧЄ-2025 з біатлону також відбудеться чоловічий спринт, який розпочнеться о 15:15 за київським часом. Україну представлятимуть Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Денис Насико, Руслан Ткаленко і Роман Боровик.

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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