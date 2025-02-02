У неділю, 2 лютого, в останній змагальний день чемпіонату Європи з біатлону-2025 в італійському Мартел-валь-Мартелло відбулася жіноча естафета.

За збірну України в ній бігли Ірина Петренко, Олена Городна, Олександра Меркушина та Христина Дмитренко. "Синьо-жовті" фінішували на восьмій позиції.

Упродовж гонки українки сумарно використали 17 додаткових патронів – найбільше серед усіх команд. Крім того, на третьому етапі "синьо-жовті" також мали коло штрафу.

Виграла жіночу етафету команда Німеччини. "Срібло" здобула Франція, а "бронзу" виборола Італія.

Чемпіонат Європи з біатлону-2025: результати жіночої естафети

1. Німеччина (0+9) 1:14:04.2

2. Франція (1+11) +22.3

3. Італія (1+9) +41.4

4. Болгарія (1+9) +1:10.0

5. Австрія (1+11) +1:14.7

6. Швеція (1+10) +1:26.2

...

8. Україна (1+17) +2:39.6

Сьогодні континентальна першість з біатлону завершиться чоловічою естафетою, яка розпочнеться о 14:45 за київським часом. За збірна України побіжать Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко і Тарас Лесюк.

Чемпіонат Європи передуватиме головному старту біатлонного сезону – чемпіонату світу, який від 12 до 23 лютого відбудеться у швейцарському Ленцергайде.

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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