У суботу, 1 лютого, чемпіонат Європи з біатлону-2025 в італійському Мартел-валь-Мартелло продовжився жіночою гонкою переслідування.

Україну в ній представляли чотири біатлоністки: Олександра Меркушина (12-та стартова позиція за підсумками спринту), Анастасія Меркушина (21-ша), Лілія Стеблина (32-га) і Дарина Чалик (55-та).

Найкращий результат серед українок показала Олександра Меркушина, яка з двома хибами фінішувала 18-ю.

Чемпіонкою Європи з біатлону в персьюті стала латвійка Байба Бендіка. "Срібло" виборола шведка Анна-Карін Гайденберг, а "бронзу" здобула італійка Лінда Цингерле.

Чемпіонат Європи з біатлону-2025: результати жіночої гонки переслідування

1. Байба Бандіка (Латвія, 0+0+0+3) 33:54.4 хвилини

2. Анна-Карін Гайденберг (Швеція, 1+1+1+1) +15.6

3. Лінда Цингерле (Італія, 0+1+1+0) +19.2

4. Туулі Томінгас (Естонія, 2+0+0+0) +27.6

5. Софі Шово (Франція, 1+1+0+2) +27.8

6. Жилон Гюгонна (Франція, 0+0+1+1) +25.6

...

18. Олександра Меркушина (Україна, 1+0+1+0) +1:56.9

28. Лілія Стеблина (Україна, 0+0+1+) +4:31.5

35. Анастасія Меркушина (Україна, 2+2+1+1) +3:52.0

53. Дарина Чалик (Україна, 2+2+3+2) +6:59.8

Додамо, що сьогодні на ЧЄ-2025 з біатлону також відбудеться чоловіча гонка переслідування, яка розпочнеться о 14:45 за київським часом. Україну представлятимуть Артем Тищенко (стартуватиме 20-м), Богдан Цимбал (34-м), Руслан Ткаленко (42-м) і Денис Насико (59-м).

Завершиться чемпіонат Європи з біатлону в неділю, 2 лютого, класичними естафетами.

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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