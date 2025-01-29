У середу, 29 січня, чемпіонат Європи з біатлону-2025 в італійському Мартел-валь-Мартелло розпочався жіночою індивідуальною гонкою.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністок: Олександра Меркушина, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Дарина Чалик і Лілія Стеблина.

Найкращий результат серед українок показала Стеблина, яка з двома штрафними хвилинами фінішувала 18-ю. Всі п'ять представниць України увійшли до топ-40.

Чемпіонкою Європи з біатлону в індивідуальній гонці стала німкеня Йоганна Пуфф. "Срібло" здобула її співвітчизниця Марлен Фіхтнер, а "бронзу" виборола шведка Анна-Карін Гайденберг.

Чемпіонат Європи з біатлону-2025: результати жіночої індивідуальної гонки

1. Йоганна Пуфф (Німеччина, 0+0+0+0) 47:06.4

2. Марлен Фіхтнер (Німеччина, 0+0+0+0) +9.5

3. Анна-Карін Гайденберг (Швеція, 1+1+0+1) +18.0

4. Амандін Менжен (Франція, 0+1+0+1) +30.2

5. Юні Арнеклейв (Норвегія, 0+0+0+1) +48.7

6. Волдія Паулін (Франція, 0+1+0+2) +1:23.8

...

18. Лілія Стеблина (Україна, 0+2+0+0) +3:07.4

29. Анастасія Меркушина (Україна, 2+0+0+1) +4:00.9

30. Олександра Меркушина (Україна, 1+1+0+1) +4:02.5

31. Анна Кривонос (Україна, 0+0+0+2) +4:09.6

40. Дарина Чалик (Україна, 0+1+1+2) +4:43.8

Континентальна першість з біатлону продовжиться сьогодні чоловічою індивідуальною гонкою, яка стартує о 15:30 за київським часом. Від України побіжать Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Денис Насико і Роман Боровик.

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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