ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Чемпіонат Європи з біатлону-2026: розклад усіх гонок і де дивитися

Континентальна першість з біатлону триватиме від 28 січня до 1 лютого в норвезькому Шушені.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Богдан Цимбал

Богдан Цимбал / © biathlon.com.ua

Від 28 січня до 1 лютого в норвезькому Шушені відбудеться чемпіонат Європи з біатлону 2026 року.

До змагальної програми континентальної першості увійшли індивідуальні гонки, спринти, персьюти та класичні естафети.

Чемпіонат Європи передуватиме головному старту чотириріччя – зимовим Олімпійських іграм-2026, які відбудуться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Біатлонні змагання на Олімпіаді-2026 стартують 8 лютого змішаною естафетою.

Розклад гонок чемпіонату Європи з біатлону-2026

Середа, 28 січня

11:20 –  Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

15:30 –  Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

П'ятниця, 30 січня

11:45 – Спринт, 10 км, чоловіки

15:30 – Спринт, 7,5 км, жінки

Субота, 31 січня

11:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

14:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

Неділя, 1 лютого

11:40 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

14:45 – Естафета, 4х6 км, жінки

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з біатлону назвала склад на Олімпіаду-2026.

Також ми розповідали, що жіноча збірна України з біатлону назвала склад на Олімпіаду-2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
68
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie