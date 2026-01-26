- Дата публікації
Чемпіонат Європи з біатлону-2026: розклад усіх гонок і де дивитися
Континентальна першість з біатлону триватиме від 28 січня до 1 лютого в норвезькому Шушені.
Від 28 січня до 1 лютого в норвезькому Шушені відбудеться чемпіонат Європи з біатлону 2026 року.
До змагальної програми континентальної першості увійшли індивідуальні гонки, спринти, персьюти та класичні естафети.
Чемпіонат Європи передуватиме головному старту чотириріччя – зимовим Олімпійських іграм-2026, які відбудуться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Біатлонні змагання на Олімпіаді-2026 стартують 8 лютого змішаною естафетою.
Розклад гонок чемпіонату Європи з біатлону-2026
Середа, 28 січня
11:20 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
15:30 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
П'ятниця, 30 січня
11:45 – Спринт, 10 км, чоловіки
15:30 – Спринт, 7,5 км, жінки
Субота, 31 січня
11:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
14:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
Неділя, 1 лютого
11:40 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
14:45 – Естафета, 4х6 км, жінки
Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону
На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з біатлону назвала склад на Олімпіаду-2026.
Також ми розповідали, що жіноча збірна України з біатлону назвала склад на Олімпіаду-2026.