Чемпіони світу досі без перемог: Мбаппе врятував Францію від сенсаційної поразки в Лізі націй

Чемпіони світу досі без перемог: Мбаппе врятував Францію від сенсаційної поразки в Лізі націй

У п'ятницю, 10 червня, відбулися поєдинки Ліги націй УЄФА-2022/23 в групі 1 Дивізіону А.

Збірна Франції, яка є чинним чемпіоном світу, в рамках 3-го туру групового етапу на виїзді зіграла внічию з Австрією. Матч у Відні завершився з рахунком 1:1

"Ле Бле" пропустили першими на 37-й хвилині. Голом за австрійців відзначився Андреас Вайманн.

Проте в другому таймі підопічні Дідьє Дешама все ж змогли відігратися - на 83-й хвилині нічию "триколірним" приніс точний удар Кіліана Мбаппе.

Примітно, що французи досі залишаються без перемог у цій Лізі націй. Раніше вони програли Данії (1:2) та розписали нічию з хорватами (1:1).

У паралельному матчі цієї групи Данія вдома поступилася Хорватії з рахунком 0:1 .

"Картаті" здобули першу перемогу в нинішньому розіграшу турніру завдяки голу Маріо Пашаліча на 69-й хвилині.

Після трьох турів групу очолює Данія (6 очок). Австрія (4) та Хорватія (4) ділять друге та третє місця, а Франція з 2 балами у своєму активі посідає останню сходинку.

У четвертому турі Франція прийматиме Хорватію, а Данія вдома зустрінеться з Австрією. Матчі відбудуться в понеділок, 13 червня.

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