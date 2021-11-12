"Чемпіони світу з нічийних результатів": реакція соцмереж на гру збірної України у товариському матчі з Болгарією

Подібний рахунок уболівалньики вже вважають прокляттям.

У четвер, 11 листопада , збірна України провела контрольний спаринг в Одесі проти Болгарії.

Маючи низку невикористаних моментів, три скасовані голи (усі - справедливо) та понад 30 завданих ударів по воротах суперниках, колектив Олександра Петракова якимось дивом не зумів здобути перемогу. Гра завершилася вже з традиційним для "синьо-жовтих" результатом із рахунком 1:1.

Після матчу вболівальники поскаржилися на дике невезіння для українських футболістів, а також наголосили на тому, що рахунок 1:1 - це вже якесь прокляття.

До вашої уваги деякі коментарі фанатів.

Добре грали, але треба реалізовувати свої моменти



Україна 1 - 1 Болгарія#МиЗбірна pic.twitter.com/J1FBx4IiIJ — Artur (@arthuruank) November 11, 2021

Спокійно. Все за планом. Зараз розвернути фарт дупою;) а з боснійцями зустріти його обличчя)) — Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) November 11, 2021

Как же я ору с этого матча. миллион моментов, промахи по пустым. но худшее, что я слышал за последнее время, это денис криштиану гармаш. считаю что за подобное нужно депортировать в судан. В принципе, это же столярчук #УкраїнаБолгарія — Не понимаю что происходит (@nenya4o) November 11, 2021

Логіка покинула чат. Прокляття нічиїх продовжується... Добре що товариський. P.S. Ярмоленко відіграв цілий матч, він доживе до Боснії?#Україна #УкраїнаБолгарія #UkrainianNationalTeam pic.twitter.com/ospq24PXEw — Гордон Фрімен (@freeman_69_69) November 11, 2021

По ударах по воротах - 36 - 4. Я такого ще не бачив у своєму житті. Німці, бразили та французи нервово смалять у сторонці #Україна #Болгарія #Ukraine #Bulgaria — Брюс Всемогутній (@BruceWillisUA) November 11, 2021

Україна - чемпіон світу.



З нічійних результатів. — Апріорі правий (@aprioriprav) November 11, 2021

Додамо, що у вівторок, 16 листопада, "синьо-жовті" проведуть доленосний матч у відборі до ЧС-2022. На виїзді команда Петракова поміряється силами з Боснією та Герцеговиною. Саме в цьому матчі й може вирішитися, хто посяде друге місце в групі.

Збірна України у відборі на Чемпіонат світу 2022 року

Після восьми турів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому та четвертому місцях розташувалися Фінляндія (8 балів) та команда Боснії і Герцеговини (7 пунктів), які провели на один поєдинок менше. Очолює квінтет збірна Франції - 12 очок і гра в запасі. Казахстан (3 бали) вже втратив усі шанси вийти на мундіаль.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться в квітні 2022 року.

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