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"Чемпіони світу з нічийних результатів": реакція соцмереж на гру збірної України у товариському матчі з Болгарією

"Чемпіони світу з нічийних результатів": реакція соцмереж на гру збірної України у товариському матчі з Болгарією

"Чемпіони світу з нічийних результатів": реакція соцмереж на гру збірної України у товариському матчі з Болгарією

УАФ

Подібний рахунок уболівалньики вже вважають прокляттям.

У четвер, 11 листопада, збірна України провела контрольний спаринг в Одесі проти Болгарії.

Маючи низку невикористаних моментів, три скасовані голи (усі - справедливо) та понад 30 завданих ударів по воротах суперниках, колектив Олександра Петракова якимось дивом не зумів здобути перемогу. Гра завершилася вже з традиційним для "синьо-жовтих" результатом із рахунком 1:1.

Після матчу вболівальники поскаржилися на дике невезіння для українських футболістів, а також наголосили на тому, що рахунок 1:1 - це вже якесь прокляття.

До вашої уваги деякі коментарі фанатів.

Додамо, що у вівторок, 16 листопада, "синьо-жовті" проведуть доленосний матч у відборі до ЧС-2022. На виїзді команда Петракова поміряється силами з Боснією та Герцеговиною. Саме в цьому матчі й може вирішитися, хто посяде друге місце в групі.

Збірна України у відборі на Чемпіонат світу 2022 року

  • Після восьми турів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому та четвертому місцях розташувалися Фінляндія (8 балів) та команда Боснії і Герцеговини (7 пунктів), які провели на один поєдинок менше. Очолює квінтет збірна Франції - 12 очок і гра в запасі. Казахстан (3 бали) вже втратив усі шанси вийти на мундіаль.
  • Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.
  • ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада  - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться в квітні 2022 року.

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