Чемпіони у підвалі: фанати клубу футболіста збірної України атакували командний автобус у Польщі

Чемпіони у підвалі: фанати клубу футболіста збірної України атакували командний автобус у Польщі

Цей колектив є чинним чемпіоном країни, проте зараз демонструє жахливі результати.

Досить неприємний інцидент трапився на Батьківщини з клубом "Легія" Варшава.

Про нього повідомляє Interia Sport.

Зазначається, що фанати "Легії" напали на командний автобус після поразки у внутрішній першості, яка призвела до того, що столичний колектив опустився в зону вильоту.

Так, 12 грудня після гри вболівальники, незадоволені результатами команди, атаковали клубний автобус, який їхав на базу команди. Внаслідок інциденту кілька футболістів отримали травми голови. У події втрутилася поліція.

Також наголошується, що головний тренер "Легії" Марек Голембевський попрощався з футболістами у роздягальні та подав у відставку, яку задовольнило керівництво клубу.

В останньому матчі Чемпіонату Польщі "Легія" на виїзді поступилася "Віслі" Плоцьк із рахунком 0:1;

Ця поразка опустила "Легію" на 16 місце турнірної таблиці, яке за підсумками сезону не дає права продовжити виступи в еліті польського футболу. Після 16 зіграних матчів в їхньому активі лише 12 очок (чотири перемоги та 12 поразок);

За "Легію" виступає футболіст збірної України - Ігор Харатін. У матчі проти "Вісли" Плоцьк він всю гру залишався у резерві.

Додамо, що саме "Легія" є чинним чемпіоном Польщі.

Раніше розповідалося про те, що автобус клубу УПЛ закидали димовими шашками.