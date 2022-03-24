Чемпіони Європи не їдуть на мундіаль: Італія сенсаційно програла в плейоф ЧС-2022

Чемпіони Європи не їдуть на мундіаль: Італія сенсаційно програла в плейоф ЧС-2022

"Скуадра Адзурра" не змогла пройти македонців.

Збірна Італії програла Північній Македонії в півфіналі плейоф європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. Поєдинок у Палермо закінчився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол на 90+2-й хвилині забив Олександр Трайковський. Саме він сенсаційно залишив чинних чемпіонів Європи за бортом фінальної частини планетарної першості.

У фіналі плейоф кваліфікації ЧС-2022 македонці зустрінуться із Португалією, яка в паралельному матчі перемогла Туреччину - 3:1. Матч Португалія - Північна Македонія відбудеться 29 березня.

ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться 1 квітня 2022 року.

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