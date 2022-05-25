Чемпіонки Європи та світу з шахів вирішили відмовитися від російського громадянства та відтепер представлятимуть Польщу

Чемпіонки Європи та світу з шахів вирішили відмовитися від російського громадянства та відтепер представлятимуть Польщу

Тріумфаторка континентальної першості з шахів Аліна Кашлінська та її колега Олександра Мальцевська, яка стала чемпіонкою світу серед юніорів, більше не виступатимуть за Росію.

Натомість, обидві спортсменки відтепер представлятимуть Польщу.

Польський прапор уже з'явився у профілях обох дівчат на сайті Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) .

Зазначимо, Кашлінська 2019 року виграла чемпіонат Європи серед жінок. Що стосується Мальцевської, то вона є чемпіонкою Європи у віці до 14 років. У 2018 році у Гебзі (Туреччина) 19-річна Саша стала чемпіонкою світу серед юніорів.

Додамо, що ФІДЕ не стала дискваліфіковувати шахістів із Росії Та Білорусі через повномасштабне вторгнення до України. Натомість, федерація дозволила росіянам та білорусам виступати під прапором організації до 31 грудня 2022 року.

Після закінчення цього терміну, 31 грудня 2022 року за відсутності інших запитів гравці будуть автоматично повернуті до своїх федерацій.

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