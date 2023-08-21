Чемпіонська готовність: Усик похвалився чудовою формою перед боєм з Дюбуа (фото)

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик уже зовсім скоро вийде в ринг проти британця Даніеля Дюбуа.

Менш ніж за тиждень до поєдинку український боксер вирішив показати свою фізичну форму та поділився новим знімком на сторінці в Instagtam. Сашко з оголеним торсом напружив потужні м'язи.

Олександр Усик / Фото: instagram.com/usykaa

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

Раніше повідомлялося, що Усик провів фінальну спаринг-сесію перед боєм з Дюбуа.

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