Чемпіонська інтрига жива: "Олександрія" подужала "Полісся" та переслідує "Динамо" (відео)

"Полісся" – "Олександрія" / © ФК Олександрія

Реклама

"Олександрія" на виїзді обіграла "Полісся" в матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок у Житомирі завершився з рахунком 1:2 .

Гості відкрили рахунок на 32-й хвилині зустрічі – відзначився Іван Калюжний.

Перед перервою житомирська команда відігралася – на 45+1-й хвилині забив Батіста Очоа.

Реклама

На старті другого тайму господарі поля залишилися в меншості – другу жовту картку та вилучення на 52-й хвилині заробив Гіоргі Майсурадзе.

Підопічні Руслана Ротаня скористалися чисельною перевагою та вирвали перемогу – вирішальний м'яч на 78-й хвилині забив Теді Цара.

Огляд матчу "Полісся" – "Олександрія"

Після цього матчу "Олександрія" (63 очки) продовжує посідати друге місце в УПЛ і переслідувати "Динамо", яке за три тури до кінця лідирує з 67 балами.

"Полісся" (43 пункти) перебуває на четвертій сходинці елітного дивізіону чемпіонату України та веде боротьбу за потрапляння до Ліги конференцій на наступний сезон.

У наступному турі УПЛ олександрійці 11 травня на виїзді зіграють з "Карпатами", а житомирці 9 травня приймуть "Динамо".