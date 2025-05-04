ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

Чемпіонська інтрига жива: "Олександрія" подужала "Полісся" та переслідує "Динамо" (відео)

Підопічні Руслана Ротаня вирвали перемогу над житомирцями, граючи у більшості.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Полісся" – "Олександрія"

"Полісся" – "Олександрія" / © ФК Олександрія

"Олександрія" на виїзді обіграла "Полісся" в матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок у Житомирі завершився з рахунком 1:2.

Гості відкрили рахунок на 32-й хвилині зустрічі – відзначився Іван Калюжний.

Перед перервою житомирська команда відігралася – на 45+1-й хвилині забив Батіста Очоа.

На старті другого тайму господарі поля залишилися в меншості – другу жовту картку та вилучення на 52-й хвилині заробив Гіоргі Майсурадзе.

Підопічні Руслана Ротаня скористалися чисельною перевагою та вирвали перемогу – вирішальний м'яч на 78-й хвилині забив Теді Цара.

Огляд матчу "Полісся" – "Олександрія"

Після цього матчу "Олександрія" (63 очки) продовжує посідати друге місце в УПЛ і переслідувати "Динамо", яке за три тури до кінця лідирує з 67 балами.

"Полісся" (43 пункти) перебуває на четвертій сходинці елітного дивізіону чемпіонату України та веде боротьбу за потрапляння до Ліги конференцій на наступний сезон.

У наступному турі УПЛ олександрійці 11 травня на виїзді зіграють з "Карпатами", а житомирці 9 травня приймуть "Динамо".

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie