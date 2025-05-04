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Чемпіонська інтрига жива: "Олександрія" подужала "Полісся" та переслідує "Динамо" (відео)
Підопічні Руслана Ротаня вирвали перемогу над житомирцями, граючи у більшості.
"Олександрія" на виїзді обіграла "Полісся" в матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок у Житомирі завершився з рахунком 1:2.
Гості відкрили рахунок на 32-й хвилині зустрічі – відзначився Іван Калюжний.
Перед перервою житомирська команда відігралася – на 45+1-й хвилині забив Батіста Очоа.
На старті другого тайму господарі поля залишилися в меншості – другу жовту картку та вилучення на 52-й хвилині заробив Гіоргі Майсурадзе.
Підопічні Руслана Ротаня скористалися чисельною перевагою та вирвали перемогу – вирішальний м'яч на 78-й хвилині забив Теді Цара.
Огляд матчу "Полісся" – "Олександрія"
Після цього матчу "Олександрія" (63 очки) продовжує посідати друге місце в УПЛ і переслідувати "Динамо", яке за три тури до кінця лідирує з 67 балами.
"Полісся" (43 пункти) перебуває на четвертій сходинці елітного дивізіону чемпіонату України та веде боротьбу за потрапляння до Ліги конференцій на наступний сезон.
У наступному турі УПЛ олександрійці 11 травня на виїзді зіграють з "Карпатами", а житомирці 9 травня приймуть "Динамо".