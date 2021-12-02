Чемпіонська заруба в АПЛ: "Челсі", "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті" з Зінченком здобули перемоги

Чемпіонська заруба в АПЛ: "Челсі", "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті" з Зінченком здобули перемоги

Фаворити зуміли не втратити очок у своїх поєдинках.

У середу ввечері, 1 грудня, відбулася частина матчів 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Головні фаворити нинішнього сезону - "Челсі", "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті" - свої поєдинки виграли.

Лондонці на виїзді впоралися з "Вотфордом" - 2:1 .

На 29-й хвилині "аристократів" вивів вперед Мейсон Маунт. Наприкінці першого тайму "шершні" відновили паритет - відзначився Еммануель Денніс.

Перемогу команді Томаса Тухеля приніс гол Хакіма Зієша на 72-й хвилині зустрічі.

"Ліверпуль" у мерсисайдському дербі в гостях розгромив "Евертон" - 4:1 .

У першому таймі "червоні" створили собі комфортну перевагу м'ячами Джордана Хендерсона і Мохамеда Салаха. "Іриски" на це відповіли голом Демарая Грея.

Після перерви команда Юргена Клоппа забила ще двічі - Салах оформив дубль. ще один гол до свого активу записав Діогу Жота.

"Сіті" на полі суперника обіграв "Астон Віллу" ( 2:1 ), якою зараз керує Стівен Джеррард.

Голи Рубена Діаша та Бернарду Сілви ще до перерви допомогли "городянам" зробити серйозну заявку на перемогу.

На початку другого тайму господарі скоротили відставання зусиллями Оллі Воткінса, проте уникнути поразки від чинного чемпіона АПЛ їм не вдалося.

Українець Олександр Зінченко провів весь матч у складі "городян" на позиції лівого захисника.