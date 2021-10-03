Чемпіонська заруба в АПЛ: "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті" влаштували "перестрілку" на "Енфілді"

Чемпіонська заруба в АПЛ: "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті" влаштували "перестрілку" на "Енфілді"

Підопічні Клоппа двічі вели в рахунку, але не втримали перемогу.

"Ліверпуль" і "Манчестер Сіті" завершили бойовою нічиєю центральний матч 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Протистояння чемпіонів Англії останніх двох сезонів на стадіоні "Енфілд" не визначило сильнішого - 2:2.

У першому таймі команди не забили голів, залишивши все найцікавіше на другу половину зустрічі. На 59-й хвилині Садіо Мане відкрив рахунок після передачі Мохамеда Салаха. "Городяни" через десять хвилин відповіли голом Філа Фоден, якому асистував Габріел Жезус.

На 76-й хвилині підопічні Юргена Клоппа вдруге в поєдинку вирвалися вперед - Салах вразив ворота Едерсона. Проте, команда Хосепа Гвардіоли змогла уникнути поразки. Рятівний гол на 81-й хвилині забив Кевін Де Брейне.

Зауважимо, що український футболіст "Сіті" Олександр Зінченко пропускав матч через травму.

"Ліверпуль" (15 очок) розташувався на другій позиції в АПЛ. "Манчестер Сіті" має на бал менше та йде третім. Лідирує з 16 пунктами "Челсі".

У наступному турі чемпіонату, який відбудеться після паузи на ігри збірних, "мерсисайдці" 16 жовтня на виїзді зіграють з "Вотфордом", а "городяни" у той же день приймуть "Бернлі".

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