Проспорт
207
Чемпіонські перегони в АПЛ: "Манчестер Сіті" розгромив "Брентфорд" з Ярмолюком

Команда Хосепа Гвардіоли наблизилася до "Арсенала", який лідирує.

Максим Приходько
"Манчестер Сіті" — "Брентфорд" / © Associated Press

"Манчестер Сіті" розгромив "Брентфорд" у домашньому матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 3:0.

Усі голи підопічні Хосепа Гвардіоли забили в другому таймі. На 60-й хвилині рахунок відкрив Жеремі Доку красивим ударом у "дев'ятку".

На 75-й хвилині Ерлінг Голанд забив п'ятою та зміцнив перевагу "городян". Це його 26-й гол у сезоні АПЛ. Норвезький форвард очолює бомбардиські перегони, на 4 м'ячі випереджаючи свого найближчого переслідувача — бразильського нападника "Брентфорда" Ігора Тьяго.

Крапку в матчі на 90+2-й хвилині поставив Омар Мармуш, забивши третій м'яч у ворота гостей з передачі Голанда.

Український півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі та провів на полі 78 хвилин, після чого був замінений.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" — "Брентфорд"

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" (74 очки) продовжує посідати друге місце в АПЛ. "Небесно-блакитні" скоротили відставання від лідера чемпіонату "Арсенала" до 2 балів. "Брентфорд" (51 пункт) розташовується на восьмій позиції.

У наступному матчі "городяни" 13 травня приймуть "Крістал Пелас" — це буде перенесений поєдинок 31-го туру АПЛ. Після цього "Манчестер Сіті" 16 травня на "Вемблі" зіграє з "Челсі" у фіналі Кубка Англії.

"Брентфорд" у наступному турі АПЛ 17 травня вдома зійдеться з "Крістал Пелас".

