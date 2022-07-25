Чемпіонський пояс легендарного Мохаммеда Алі пішов з молотка за космічну суму

Чемпіонський пояс одного з найкращих боксерів в історії американця Мохаммеда Алі, який він здобув у поєдинку з Джорджем Форманом, продали на аукціоні за величезні гроші.

На аукціоні в Далласі пояс WBC, що належав Мохаммеду Алі, був придбаний власником клубу НФЛ "Індіанаполіс Кольтс" Джимом Ірсі за 6,18 мільйона доларів.

Про це повідомляє видання BoxingScene.

Ціна продажу стала однією з найвищих, коли-небудь заплачених за річ, пов'язану зі спортом.

BREAKING—-Muhammad Ali’s

championship belt from 1974 ‘Rumble in the Jungle’ when he employed his rope-a-dope and defeated George Foreman—-just added to @IrsayCollection Just in time for the Aug. 2 show at Chicago’s Navy Pier (and Sept. 9 at Indy). Proud to be the steward! pic.twitter.com/REJOGV1Cwq — Jim Irsay (@JimIrsay) July 24, 2022

Зазначимо, що Ірсі є відомим колекціонером спортивних речей. В його колекції є ще декілька речей Алі: мантія, в якій боксер був на рингу під час реваншу проти Сонні Лістона 1965 року, взуття з бою проти Джо Фрейзера і рукавички, у яких Алі боксував проти Карла Мілденбергера 1966 року.

Нагадаємо, Мохаммед Алі переміг Джорджа Формана 1974 року у знаменитому поєдинку "Гуркіт у джунглях", який відбувся в Демократичній Республіці Конго. Тоді Алі нокаутував на 7 років молодшого чемпіона у восьмому раунді.

Він десять разів успішно захищав пояс WBC, доки 1978 року не зазнав поразки від Леона Спінкса. Мохаммед Алі помер 2016 року у віці 74 років.

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