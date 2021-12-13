Чемпіонський стриптиз: у США тренер відсвяткував завоювання титулу в самих трусах (відео)

Чемпіонський стриптиз: у США тренер відсвяткував завоювання титулу в самих трусах (відео)

Керманич "Нью-Йорк Сіті" Ронні Дейла дотримав свого слова.

Курйозний епізод стався після вирішального матчу ліги МЛС, в якому титул чемпіона США з футболу розігрували "Нью-Йорк Сіті" та "Портленд Тімберс".

Футболісти "Нью-Йорк Сіті" мінімально вели в рахунку, але пропустили на останніх сукундах зустрічі. Долю чемпіонства покликана була визначити серія пенальті, де точнішою виявилася команда з Нью-Йорка.

А далі розпочалося найцікавіше. Перед фінальним матчем головний тренер майбутніх переможців Ронні Дейла пообіцяв, що в разі виграшу своєї команди роздягнеться до трусів, щоб відсвяткувати чемпіонство.

Тож відступати не було куди - Ронні довелося виконувати обіцянку. На очах у гравців і фанатів норвезький тренер скинув з себе одяг, залишившись у самих трусах. Після цього Дейла під гучні овації відтискався на полі та тріумфально підняв над головою виграний трофей.

Для "Нью-Йорк Сіті" це чемпіонство стало першим в історії.

Дейла очолює команду МЛС від січня 2020 року, до цього він прцював лише з норвезькими клубами і шотландським "Селтіком".

Читайте також:

Представник австрійського клубу після матчу Ліги чемпіонів назвав суперників "іспанськими др**унами", це потрапило в ефір одного з гравців

Футболістка "Челсі" відправила в нокаут хлопця, який вибіг на поле під час матчу: відео стає вірусним