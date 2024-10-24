Чемпіонський тролінг: Усик попросив Ф'юрі про послугу, щоб допомогти українським військовим (відео)

Олександр дав "Циганському королю" підписати фото, на якому відправляє його в нокдаун.

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик дотепно затролив колишнього чемпіона Тайсон Ф'юрі на пресконференції в Лондоні, яка була присвячена їхньому бою-реваншу.

Українець дістав з чорного кейса, з яким прийшов на захід в образі "Хітмена", фото з першого поєдинку проти "Циганського короля", де потужним ударом влучає британцеві в голову, після чого той опинився в нокдауні.

Усик підійшов до Ф'юрі та попросив його підписати цю світлину, британський боксер не відмовив.

Після пресконференції Олександр пояснив, що збирається продати знімок з автографом Ф'юрі, а виручені кошти спрямувати на допомогу українським військовим.

"Я продам це фото та допоможу своїм українським солдатам", – сказав Усик.

Олександр Усик / Фото: instagram.com/matchroomboxing

Раніше повідомлялося, що Усик та Ф'юрі провели першу битву поглядів перед реваншем.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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