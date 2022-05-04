Чемпіонський вчинок: відомий боксер пожертвував своїм поясом, щоб допомогти українцям

Український боксер Карен Чухаджян виставив на благодійний онлайн-аукціон чемпіонський пояс WBC Silver Youth.

26-річний український боксер вірменського походження наважився на такий крок, аби допомогти нашій країні в боротьбі з російськими окупантами.

Благодійний аукціон рохпочнеться в середу, 11 травня, о 12:00. Стартова вартість лоту - 50 тисяч гривень, повідомляє Tribuna.com.

Усі зібрані кошти будуть перераховані волонтерській організації Ukraine Alive 2022, яка допомагає ЗСУ та переселенцям.

Виставлений на аукціон пояс Чухаджян завоював ще в 2018 році. У своєму останньому поєдинку українець завоював пояс IBF Inter-Continental, перемігши нокаутом британця Раяна Мартіна. Загалом на рахунку Карена 20 перемог у 21 поєдинку на профіринзі.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександр Усик підписав боксерські рукавички для благодійного аукціону на підтримку України в Лондоні.

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