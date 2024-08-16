Чемпіонську шаблю Харлан з Олімпіади-2024 продали на аукціоні заради ЗСУ: відома сума

Шаблю української фехтувальниці Ольги Харлан, якою вона завдала переможного уколу на Олімпійських іграх-2024 в Парижі, продали на благодійному аукціоні на підтримку ЗСУ за 10 мільйонів гривень.

Про це в соцмережах повідомив волонтер і засновник благодійного фонду Сергій Притула.

Новим власником шаблі Харлан став харківський футбольний клуб "Металіст 1925".

"Дякуємо Ользі за такий цінний артефакт. Ця шабля вже принесла одну перемогу та її ціна скоро принесе перемоги на полі бою. Всі кошти з продажу шаблі будуть направлені на придбання автоматизовані турелей "ШаБля" для піхоти", – зазначили у фонді.

Зазначимо, що Харлан виборола дві медалі на Олімпіаді в Парижі. Крім командного "золота", вона завоювала "бронзу" в особистій першості.

Для Харлан "золото" командних змагань Парижа-2024 стало шостою олімпійською нагородою в кар'єрі. На попередніх Олімпійських іграх вона виграла чотири медалі: стала олімпійською чемпіонкою 2008-го та срібною призеркою 2016 року в командному турнірі, а також завоювала бронзові нагороди в особистій першості на Олімпіадах 2012-го та 2016 років.

Таким чином, Харлан стала абсолютною рекордсменкою України за виграними медалями на Олімпіадах.

Раніше повідомлялося, що Харлан розповіла про історичну перемогу української збірної з фехтування на Олімпіаді-2024.

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