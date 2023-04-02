Чемпіонство все ближче: "Барселона" з дублем Левандовського знищила аутсайдера Ла Ліги (відео)

Команда Хаві відірвалася від "Реала" вже на 15 очок.

"Барселона" на виїзді розгромила "Ельче" в матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги – 0:4 .

Каталонці вийшли вперед на 20-й хвилині зусиллями Роберта Левандовського.

Після перерви "синьо-гранатові" забили ще тричі. На 56-й хвилині відзначився Ансу Фаті. Через десять хвилин дубль оформив Левандовські, записавши до свого активу другий м'яч у цій зустрічі.

А на 70-й хвилині крапку в поєдинку поставив Ферран Торрес, якому асистував все той же Левандовські.

Огляд матчу

"Барселона" (71 очко) впевнено лідирує в турнірній таблиці Примери, випереджаючи мадридський "Реал" на 15 балів. "Вершкові" 2 квітня приймуть "Вальядолід". "Ельче" з 13 пунктами посідає останню сходинку.

У наступному турі підопічні Хаві 10 квітня приймуть "Жирону" українця Віктора Циганкова. "Ельче" двома днями раніше на виїзді зіграє проти "Осасуни".

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