Чемпіонство все ближче: "Інтер" знищив "Аталанту" та збільшив відрив на вершині Серії А (відео)

"Інтер" на своєму полі розтрощив "Аталанту" в перенесеному матчі 21-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 4:0 .

Гості могли виходити вперед уже в дебюті зустрічі, але після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр скасував гол Шарля де Кетеларе через гру рукою.

До перерви "нерадзуррі" забили двічі. На 26-й хвилині рахунок відкрив Маттео Дарміан, а в компенсований час відзначився Лаутаро Мартінес.

Зазначимо, що для аргентинського форварда це вже 23-й гол цього сезону Серії А. Він очолює перегони бомбардирів, випереджаючи найближчого переслідувача нападника "Ювентуса" Душана Влаховича на 8 м'ячів.

У другому таймі "Інтер" довів справу до розгрому. На 54-й хвилині Федеріко Дімарко добив м'яч у сітку після того, як воротар "Аталанти" Марко Карнесеккі відбив пенальті у виконанні Мартінеса.

А крапку в матчі на 71-й хвилині поставив Давіде Фраттезі, який за десять хвилин до цього вийшов на заміну. Асистував йому Алексіс Санчес, який також з'явився на полі у другому таймі.

Огляд матчу "Інтер" – "Аталанта"

Перемога дозволила "Інтеру" (69 очок) збільшити свій лідерський відрив у турнірній таблиці Серії А. Команда Сімоне Індзагі тепер випереджає "Ювентус", який йде другим, на 12 балів.

"Аталанта" (46 пунктів) залишилася на п'ятому місці – від четвертої сходинки, яку посідає "Болонья", команду з Бергамо відділяють два залікові бали.

У наступному турі "Інтер" 4 березня прийме "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського. Днем раніше "Аталанта" вдома зіграє з "Болоньєю".

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