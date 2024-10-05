Чемпіону світу з футболу Полю Погба скоротили дискваліфікацію за вживання допінгу

Термін відсторонення француза було зменшено з 4 років до 18 місяців.

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні скоротив дискваліфікацію півзахисника "Ювентуса" та збірної Франції Поля Погба, якого раніше було відсторонено на чотири роки за вживання допінгу.

Як повідомляє Sky Sports, CAS задовільнив апеляцію 31-річного француза та зменшив термін його "бану" до 18 місяців.

Таким чином, від січня 2025 року Погба може повернутися до тренувань з "Ювентусом", а починаючи від березня – виходити на поле в офіційних матчах.

Погба провалив допінг-тест після матчу Серії А проти "Удінезе", який відбувся 20 серпня 2023 року. Пізніше стало відомо, що повторна допінг-проба французького хавбека також показала підвищений рівень тестостерону у його крові.

Контракт Погба з "Ювентусом" розрахований до літа 2026 року. Після відсторонення через допінг італійський клуб не став розривати контракт з хавбеком, але перевів його на мінімальну зарплату.

Влітку 2022 року Погба у статусі вільного агента повернувся до "Ювентуса" після шести сезонів у "Манчестер Юнайтед", який заплатив туринцям 105 мільйонів євро за трансфер француза.

Раніше Поль вже захищав кольори "б'янконері" від 2012 до 2016 року. Сумарно хавбек зіграв у складі "Старої синьйори" 190 матчів, відзначившись 34 голами та 41 асистом.

За збірну Франції футболіст виступав від 2013 року та зіграв 91 матч, забив 11 голів. У складі "Ле Бле" він став срібним призером Євро-2016, переможцем чемпіонату світу-2018, а також виграв Лігу націй-2020/21.

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