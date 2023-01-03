"Через 10 років росіяни постукають у наші двері": легенда "Ліверпуля" – про необхідність допомагати Україні

Грем Сунесс впевнений, що перемога нашої країни у війні стане запорукою миру на всьому континенті.

Колишній півзахисник і тренер "Ліверпуля" Грем Сунесс закликав Велику Британію зберегти високий рівень підтримки України у війні з Росією.

Видатний футболіст наголосив на важливості допомагати нашій країні, аби зупинити агресора. В іншому разі РФ може становити загрозу не лише для України, а й для інших держав Європи.

"Ми, як країна, загалом робимо правильні речі. Ми повинні пам'ятати, що історії про ракети і дрони, які посилають на українські міста, починають здаватися буденними.

Ми не маємо забувати, що це відбувається щодня у чотирьох годинах від нас. Ми повинні допомогти їм відкинути росіян, інакше через 10 років вони постукають у наші двері", – сказав Сунесс в ефірі телеканалу Sky Sports.

Грем Сунес є п'ятиразовим чемпіоном Англії у складі "Ліверпуля". У період від 1978-го до 1984 року шотландець провів за мерсисайдський клуб 247 матчів, в яких забив 38 голів. Він завершив ігрову кар'єру 1991 року, після чого працював тренером і став футбольним експертом на телебаченні.

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