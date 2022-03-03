Через напад РФ на Україну: Формула-1 розірвала контракт на проведення Гран-прі Росії

Через напад РФ на Україну: Формула-1 розірвала контракт на проведення Гран-прі Росії

"Королева автоспорту" солідарна зі світовою спільнотою та засуджує дії країни-агресорки.

Найпрестижніша в світі серія автоперегонів Формула-1 оголосила про розірвання контракту на проведення Гран-прі Росії.

Рішення було ухвалене у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації до України. Про це повідомляє офіційний сайт "Королеви автоспорту".

"Формула-1 може підтвердити, що розірвала контракт із промоутером Гран-прі Росії. Це означає, що в майбутньому Росія не проводитиме гонку", - йдеться в заяві серії.

News from Formula 1:



'Formula 1 can confirm it has terminated its contract with the Russian Grand Prix promoter meaning Russia will not have a race in the future'



Story to follow. — The Race (@wearetherace) March 3, 2022

Зазначимо, що контракт Формули-1 з Росією був розрахований до 2025 року. Від 2014 року етап відбувався в Сочі, від сезону-2023 Гран-прі Росії планували проводити на новій трасі "Ігора Драйв" під Санкт-Петербургом.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

особового складу - близько 9000 осіб,

танків ‒ 217 од,

бойових броньованих машин ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: