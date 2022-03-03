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Через напад РФ на Україну: Формула-1 розірвала контракт на проведення Гран-прі Росії

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Через напад РФ на Україну: Формула-1 розірвала контракт на проведення Гран-прі Росії

Associated Press

"Королева автоспорту" солідарна зі світовою спільнотою та засуджує дії країни-агресорки.

Найпрестижніша в світі серія автоперегонів Формула-1 оголосила про розірвання контракту на проведення Гран-прі Росії.

Рішення було ухвалене у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації до України. Про це повідомляє офіційний сайт "Королеви автоспорту".

"Формула-1 може підтвердити, що розірвала контракт із промоутером Гран-прі Росії. Це означає, що в майбутньому Росія не проводитиме гонку", - йдеться в заяві серії.

Зазначимо, що контракт Формули-1 з Росією був розрахований  до 2025 року. Від 2014 року етап відбувався в Сочі, від сезону-2023 Гран-прі Росії планували проводити на новій трасі "Ігора Драйв" під Санкт-Петербургом.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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