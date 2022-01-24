Через обов'язкову вакцинацію: відомий біатлоніст відмовився їхати на Олімпіаду-2022

Чотириразовий учасник зимових Ігор не виступить у Пекіні.

Словенський біатлоніст Клемен Бауер не візьме участі в Олімпійських іграх-2022 у Пекіні через відмову вакцинуватися від коронавірусу.

Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram. 36-річний спортсмен зазначив, що ухвалив таке рішення, оскільки не готовий до втручання у свій організм "неперевіреними засобами".

"Життя складається із рішень. Деякі легші, деякі складніші. Але це рішення напевно стало для мене одним із найважчих. Нелегко ухвалити його з урахуванням, що воно заважає займатися улюбленою справою, яка супроводжує мене протягом більш ніж половини життя.

Як спортсмен, який довгий час на топрівні, я з особливою увагою ставлюся до свого тіла та здоров'я. І я ніколи не приймаю нічого, що мені дається як належне.

Я завжди був уважним до того, що відбувається з моїм тілом під час тренувань, змагань та інших стресових навантажень. Я дуже довіряю своїй власній імунній системі і вірю в природний опір, проте я в жодному разі не готовий до втручання у свій організм неперевіреними засобами без особливої потреби", - написив біатлоніст у соцмережі.

Бауер є учасником чотирьох Олімпіад - у Турині (2006), Ванкувері (2010), Сочі (2014) та Пхенчхані (2018). Найкращим результатом словенця на зимових Іграх було четверте місце в спринті у Ванкувері.

Також Бауер є срібним призером Чемпіонату світу 2012 року у змішаній естафеті.

Олімпійські ігри-2022 відбудуться від 4-го до 20 лютого. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі.

Читайте також:

Збірна України оголосила склад на Олімпійські ігри-2022: хто представить країну в Пекіні

"Добре їжте і носіть капелюх": Зеленський привітав українських спортсменів з початком Олімпіади

Сенсації Зимових Олімпійських ігор: спортсмени, які увійшли до історії змагань