Через скасування "бану" росіян і білорусів: Німеччина відмовилась приймати Кубок світу з фехтування

Федерація фехтування Німеччини (DFB) відмовилась від проведення Кубка світу з жіночої рапіри.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Причиною відмови німців прийняти турнір стало рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

"Як і раніше, ми залишаємося солідарними з людьми в Україні, які страждають від загарбницької війни. Федерація фехтування Німеччини тепер хоче дати чіткий сигнал, що ми хотіли б іншого результату, і що ми все ще бачимо велику кількість відкритих питань, які роблять проведення турніру неможливим. Як би ми не хотіли представити наших найкращих спортсменів німецькій публіці та дати їм можливість використати перевагу рідних стін на шляху до Олімпійських ігор у Парижі, обставини змушують нас ухвалити важке рішення", – пояснила президентка DFB Клаудія Бокель.

Зазначимо, що початок Кубка світу з жіночої рапіри був запланований на 6 травня 2023 року у німецькому місті Тауербішофсхайм.

Рішення про повернення фехтувальників з РФ і Білорусі до міжнародних змагань набуде чинності у другій половині квітня. Таким чином, спортсмени з країн-агресорок будуть представлені на чемпіонатах Європи та світу 2023 року, а також у кваліфікації до Олімпіади-2024 в Парижі.

Нагадаємо, в березні 2022 року російських і білоруських фехтувальників відсторонили від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення РФ до України. Однак у березні цього року на позачерговому конгресі Міжнародної федерації фехтування було ухвалено рішення про скасування цього "бану".

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