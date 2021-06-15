Через три місяці: клуб, що вилетів з УПЛ, несподівано повернув колишнього тренера

Деталі контракту не розголошуються.

Футбольний клуб "Минай" через майже три місяці після відставки Василя Кобіна повернув його на посаду головного тренера команди.

"Василь Кобін - головний тренер ФК "Минай". Він повертається на цю посаду, з якої пішов у березні цього року.

На цьому тижні відбулися переговори керівництва клубу і Василя Кобіна, за підсумками яких і було ухвалене відповідне рішення. Саме закарпатський фахівець буде готувати команду до наступного сезону.

До тренерського штабу Василя Кобіна будуть входити Микола Цимбал, який досі очолював команду, Дмитро Кабачок, Владислав Микуляк і тренер воротарів Іван Остапов", - йдеться в заяві клубу.

Кобін вперше очолив "Минай" влітку 2019 року.

У першому ж сезоні команда під керівництвом тренера здобула путівку в УПЛ і дійшла до 1/2 фіналу Кубка України.

За підсумками сезону-2020/2021 "Минай" фінішував останнім в УПЛ і вилетів до Першої ліги.

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