Через вісім місяців після звільнення: "Дженоа" розірвала контракт із Шевченком

Італійський футбольний клуб "Дженоа" оголосив про розірвання контракту з українським тренером Андрієм Шевченком.

Український фахівець очолив "грифонів" у листопаді 2021 року, але вже в січні 2022-го був звільнений через незадовільні результати команди.

Відтоді 45-річний українець все ще перебував на контракті з генуезьким клубом та продовжував отримувати зарплату.

У четвер, 22 вересня, "Дженоа" офіційно повідомила про розірвання угоди з Шевченком за обопільною згодою сторін.

Таким чином, тепер Андрій уже ніяк не пов'язаний з "грифонами" та має право розпочати роботу з новою командою.

Сума компенсації за дострокове розірвання контракту не повідомляється. У січні ЗМІ писали, що генуезький клуб буде змушений заплатити тренерському штабу українця близько 20 млн євро за дострокове припинення співпраці.

Під керівницвом Шевченка "грифони" провели 11 матчів, в яких здобули лише одну перемогу (в Кубку Італії над "Салернітаною"). У Серії А "Дженоа" після приходу Шевченка тричі зіграла внічию та зазнала шістьох поразок.

На момент звільнення Шевченка генуезька команда йшла на передостанній, 19-й позиції, в турнірній таблиці Серії А. Після призначення нового тренера "грифонам" так і не вдалося уникнути вильоту, тому поточний сезон "Дженоа" розпочала вже у другому дивізіоні - Серії B.

Нагадаємо, від літа 2016-го до 1 серпня 2021 року Шевченко очолював збірну України. На Євро-2020 "синьо-жовті" під керівництвом Шевченка дійшли до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення за всю історію виступів нашої збірної на континентальних першостях.

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