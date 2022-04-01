Через війну в Україні: збірна Італії відмовилася грати з Росією у відборі ЧС-2023 з баскетболу

Через війну в Україні: збірна Італії відмовилася грати з Росією у відборі ЧС-2023 з баскетболу

Італійці обурені, що країну-агресорку досі не виключили з планетарної першості.

Федерації баскетболу Італії ухвалила рішення не грати проти збірної Росії матч кваліфікації на Чемпіонат світу-2023 через повномасштабне військове вторгнення країни-агресорки в Україну.

Про це повідомив президент організації Джованні Петруччі.

"Міжнародний баскетбол виділяється своєю позицією, яка увійде до історії, а саме чекати на травень для подальших дій проти Росії. Я справді розчарований і не думав, що це зайде так далеко. Недостатньо було того, що майже всі міжнародні федерації виключили Росію зі змагань і що CAS підтвердив положення, прийняті стосовно цього Федерацією футболу Італії. Не вистачило навіть рекомендації МОК, яку, очевидно, прийняли за "лекцію".

Іде війна, що ще повинно статися? Чи оцінили тоді у ФІБА, що у другій фазі кваліфікації до ЧС-2023 можуть бути два матчі між Росією та Україною? Я не бачу, що може змінитися від сьогодні до травня.

Зрозуміло, що в цьому плані спортсмени не несуть відповідальності. Ми вирішили, що національна команда не гратиме п'ятий матч першого кваліфікаційного етапу відбору ЧС-2023 проти Росії запланований на 1 липня 2022 року.

Аналогічне рішення було ухвалено Федераціями Нідерландів та Ісландії, обидві з яких є частиною тієї ж групи, що і ми", - сказав Петруччі.

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