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Через вторгнення РФ до України: УЄФА розірвав багатомільйонний контракт із "Газпромом"

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Через вторгнення РФ до України: УЄФА розірвав багатомільйонний контракт із "Газпромом"

uefa.com

Рішення набуває чинності негайно.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалив рішення розірвати контракт із російським "Газпромом" у відповідь на розв'язану Російською Федерацією війну в Україні.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Рішення набуває чинності негайно і поширюється на всі угоди, які існували між сторонами, включаючи Лігу чемпіонів, змагання національних збірних і Євро-2024.

За неофіційною інформацією, співпраця з "Газпромом" повинна була приносити УЄФА до 40 мільйонів євро на рік. Додамо, що сьогодні контракт із "Газпромом" розірвав німецький "Шальке".

Раніше повідомлялося, що УЄФА та ФІФА відсторонили Росію від участі у турнірах. Зокрема, російські футбольні клуби вигнали з єврокубків, а збірна Росії не буде допущена до матчів плейоф ЧС-2022.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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