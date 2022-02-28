Через вторгнення РФ до України: УЄФА розірвав багатомільйонний контракт із "Газпромом"

Через вторгнення РФ до України: УЄФА розірвав багатомільйонний контракт із "Газпромом"

Рішення набуває чинності негайно.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалив рішення розірвати контракт із російським "Газпромом" у відповідь на розв'язану Російською Федерацією війну в Україні.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Рішення набуває чинності негайно і поширюється на всі угоди, які існували між сторонами, включаючи Лігу чемпіонів, змагання національних збірних і Євро-2024.

За неофіційною інформацією, співпраця з "Газпромом" повинна була приносити УЄФА до 40 мільйонів євро на рік. Додамо, що сьогодні контракт із "Газпромом" розірвав німецький "Шальке".

Раніше повідомлялося, що УЄФА та ФІФА відсторонили Росію від участі у турнірах. Зокрема, російські футбольні клуби вигнали з єврокубків, а збірна Росії не буде допущена до матчів плейоф ЧС-2022.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: