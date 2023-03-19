Чергова феєрія Голанда: "Манчестер Сіті" нищівною перемогою вийшов до півфіналу Кубка Англії (відео)

"Манчестер Сіті" розтрощив "Бернлі" у чвертьфіналі Кубка Англії – 6:0.

У першому таймі "городяни" відзначилися двічі – дубль в активі Ерлінга Голанда.

Після перерви норвежець забив свій третій м'яч у зустрічі, таким чином оформивши хет-трик.

А потім дублем вистрілив Хуліан Альварес. Ще один м'яч на рахунку Коула Палмера, який на 63-й хвилині вийшов замість Голанда.

Огляд матчу

Отже, "Манчестер Сіті" став першим півфіналістом Кубка Англії.

Інші півфіналісти визначаться 19 березня. В 1/4 фіналу зустрінуться: "Манчестер Юнайтед" – "Фулгем", "Шеффілд Юнайтед" – "Блекберн" і "Брайтон" – "Грімсбі".

Нагадаємо, нещодавно Голанд забив п'ять голів у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "РБ Лейпцига", чим допоміг своєму клубу вийти до чвертьфіналу.

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