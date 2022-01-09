Чергова перемога: "Мілан" впевнено вибився у лідери Серії А

"Россонері" легко обіграли "Венецію".
У рамках 21-го туру італійської Серії А "Мілан" на виїзді впорався з "Венецією" з рахунком 3:0.
Гості відкрили рахунок уже на другій хвилині, коли відзначився Златан Ібрагімович. У другому таймі дублем відзначився Тео Ернандес, причому один м'яч він забив з пенальті.
Венеція з 58-ї хвилини грала у меншості, адже за гру рукою у власному штрафному майданчику червону картку отримав Міхаель Свобода.
- "Мілан" вийшов на перше місце турнірної таблиці Серії А, проте "Інтер", який відстає на два очки, має одразу дві гри у запасі. "Венеція" - на 16-му рядку.
- Команда Стефано Піолі перемогла у третій грі поспіль. У наступному турі "россонері" приймуть "Дженоа", а "Венеція" зіграє з "Емполі".
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