Чергова смерть на ЧС-2022: охоронця не вдалося врятувати після падіння з висоти

У середу, 14 грудня, в лікарні помер охоронець, який працював на чвертьфінальному матчі чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє The Athletic.

Чоловік впав з восьмого ярусу стадіону в Лусаїлі невдовзі після матчу між Аргентиною та Нідерландами, зазнавши серйозних травм. 4 дні він пролежав у важкому стані, однак сьогодні зранку лікарі констатували смерть. Катарська поліція з'ясовує обставини трагічного інциденту на стадіоні.

Відомо, що жертвою виявився 24-річний кенієць Джон Нджау Кібу. Він ще рік тому прибув до Катару і зміг знайти роботу на Мундіалі.

Нагадаємо, що під час цього поєдинку раптово помер американський журналіст Грант Вол. Згодом стала відома причина його смерті.

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