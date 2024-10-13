Чергова травма: один з воротарів залишив табір збірної України перед матчем Ліги націй проти Чехії

Дмитро Різник отримав пошкодження та не допоможе "синьо-жовтим" у грі з чехами.

Голкіпер збірної України Дмитро Різник залишив розташування національної команди напередодні матчу 4-го туру групового раунду Ліги націй-2024/25 проти Чехії.

Як повідомляє офіційний Telegram-канал УАФ, 25-річний воротар донецького "Шахтаря" зазнав пошкодження і вирушив до свого клубу для відновлення.

Таким чином, у розпорядженні головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва залишаються два голкіпера на поєдинок проти чехів – Анатолій Трубін і Георгій Бущан.

Зазначимо, що перед жовтневими матчами Ліги націй збірну України сколихнула епідемія травм. Через проблеми зі здоров'ям до національної команди не приїхали Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко, Віталій Миколенко, Олександр Піхальонок, Володимир Бражко та Андрій Лунін.

Крім того, поєдинок 3-го туру Ліги націй проти Грузії пропустив Тарас Степаненко, який з травмою приїхав до табору української збірної.

Матч Україна – Чехія відбудеться у понеділок, 14 жовтня, у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Чехія буде доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, у третьому турі Ліги націй збірна України у польському місті Познань обіграла Грузію (1:0). Незважаючи на цю перемогу, команда Реброва продовжує посідати останнє місце у групі B1, маючи у своєму активі 3 очки. Лідирує з 6 балами Грузія, яка випереджає Чехію (6) за додатковими показниками. Албанія (3 пункти) йде третьою.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

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